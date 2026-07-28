Şaredariya Bajarê Mezin ê Amedê dest bi pêşkêşkirina karûbarên xwe bi zimanê Kurdî-Zazakî kiriye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahl-ul Beytê (s.x) — ABNA —Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê di berdewamiya bernameyên xwe yên ji bo pêşvebirina karûbarên pirzimanî de, zimanê Kurdî-Kirmanckî (Zazakî) jî zêde kiriye li zimanên navenda telefonê ya 153.
Ev navend ku bin çavdêriya Midûrîyeta Çapemenî, Weşan û Têkiliyên Giştî ya Şaredariyê kar dike, berê karûbarên xwe bi zimanê Tirkî û devoka Kurmancî ya Kurdî pêşkêş dikir û niha welatiyên bi zimanê Kirmanckî jî dikarin bi wê re têkilî daynin.
Hezaran welatiyan rojane daxwaz, pêşniyar û gilîyên xwe bêyî ku bi kesane serî li avahiya Şaredariyê bidin, bi riya navenda telefonê ya 153 tînin ziman. Armanca bicîhanîna bernameya nû, hêsankirina gihîştina welatiyên Kirmanckîaxêv bo karûbarên bajarî bi zimanê wan yê dayikî hatiye ragihandin.
Destpêkirina karûbarên bi Kirmanckî li pey daxwaza welatiyan
Ah Welat Turhallî, berpirsa navenda piştgiriyê ya 153, ragihand ku karûbarên pirzimanî yên vê navendê li gorî daxwazên welatiyan hatiye pêşvebirin.
Wê got dema ku rêveberiya nû ya Şaredariyê di sala 2024'an de dest bi kar kir, navenda telefonê tenê bi zimanê Tirkî karûbar pêşkêş dikir û welatiyan dema ku têkilî datînîn bi zimanekî ji zimanê wan yê dayikî cuda, rastî pirsgirêkan dihatin.
Turhallî got ji ber vê yekê, destpêkirina karûbarên bi Kurdî-Kurmancî ji meha Gulanê ya 2025'an ve hat destpêkirin û ev bername di demeke kurt de bi pêşwaziyeke fireh a welatiyan re rû bi rû ma.
Wê bi îşareta bersivên erênî yên welatiyên ku zimanê wan yê dayikî Kurdî ye, got: "Welatiyan dibêjin ku ew dikarin pirsgirêkên xwe bi zimanê xwe yê dayikî pir hêsantir îfade bikin. Di vê çarçoveyê de, me daxwazên ji bo pêşkêşkirina karûbaran bi Zazakî jî wergirtin û piştî amadekariyên pêwîst, me dest bi pêşkêşkirina karûbaran bi vî zimanî kir."
Plansazî ji bo pêşkêşkirina karûbaran bi Erebî û Îngilîzî
Berpirsa navenda piştgiriyê ya 153 destnîşan kir ku armanca sereke ya Şaredariyê ew e ku hemû welatiyên bajêr bikaribin karûbarên xwe yên pêwîst bi zimanê xwe yê bijarte werbigirin.
Turhallî got: "Li gorî hewcedariyên gelê bajêr, me xwestek heye ku di pêşerojê de karûbarên bi zimanên Erebî û Îngilîzî jî bidin destpêkirin. Armanca me ew e ku her kes bikaribe bi zimanê ku tercîh dike, ji karûbarên şaredariyê sûd werbigire."
Your Comment