Di êrîşa Amerîka û Erebistana Siûdî ya li ser Iraqê de, herî kêm 20 kes hatin Şehîd kirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlibeyt (s.x) – ABNA – Heşda Şeabî ragihand ku li gorî agahiyên destpêkê, di êrîşa ku ji aliyê hêzên Amerîka û Erebistana Siûdî ve li Iraqê hate kirin de, herî kêm 20 şervan hatin kuştin û 32 kes jî birîndar bûn.
CENTCOM (Fermandariya Navendî ya Artêşa Amerîkayê) roja Çarşemê ragihand ku hêzên Amerîkayê bi hevkariya hêzên çekdar ên Erebistana Siûdî li Iraqê operasyonên leşkerî pêk anîn.
Di daxuyaniyekê ku li ser tora civakî X hate weşandin de, CENTCOM got ku hêzên Fermandariya Navendî ya Amerîkayê û hêzên çekdar ên Erebistana Siûdî di 28ê Tîrmehê de li dijî komên ku bi Îranê re hevbend in û, li gorî daxuyaniyê, ji aliyê Sipahiya Pasdarên Şoreşa Îslamî ve ferman girtibûn ku li dijî hêzên Amerîkayê û binesaziyên enerjiyê yên Erebistana Siûdî êrîş bikin, êrîşên rast pêk anîn.
Wezareta Karên Derve ya Erebistana Siûdî jî di daxuyaniyekê de piştrast kir ku hêzên çekdar ên welatê wê bi koordînasyona CENTCOMê li hin armancan di nav axa Iraqê de êrîş kirin.
Li gorî Ajansa Fermî ya Nûçeyan a Erebistana Siûdî (SPA/WAS), wezaretê di daxuyaniya xwe de got ku ev operasyon bi koordînasyona CENTCOMê hate kirin û îdia kir ku ev gav di çarçoveya mafê parastina xwe de ye, ku di Maddê 51 ya Peymana Neteweyên Yekbûyî de hatiye nasîn.
Di heman daxuyaniyê de hat îdia kirin ku van êrîşan bersivek bûne ji bo tiştê ku wekî "êrîşên balafirên bêmirov yên komên girêdayî Îranê li ser tesîsên neftê yên Erebistana Siûdî" hate binavkirin.
Dawiya peyamê/
Etîket:Amerîka û Erebistana Siûdî – CENTCOM- Iraqê- Şehîd
Your Comment