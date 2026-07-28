Hewaya xizmetkirina Mowkibên Sineyê ji bo zayêrên Erbeîna Huseynî.

Sine – Mowkibên bajarê Sineyê ku li ser riya derbasbûna zayêrên Erbeîna Huseynî ne, bi şev û roj bê navber ji ziyaretvanan re xizmetê pêşkêş dikin. Herwiha, li parêzgeha Kurdistanê 75 mowkib amade ne ku ji ziyaretvanan re Erbeînê re xizmetê bikin.
Sine – Mowkibên bajarê Sineyê ku li ser riya derbasbûna zayêrên Erbeîna Huseynî ne, bi şev û roj bê navber ji ziyaretvanan re xizmetê pêşkêş dikin. Herwiha, li parêzgeha Kurdistanê 75 mowkib amade ne ku ji ziyaretvanan re Erbeînê re xizmetê bikin.
Your Comment