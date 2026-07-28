  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Vîdeo/Deng

Hewaya xizmetkirina Mowkibên Sineyê ji bo zayêrên Erbeîna Huseynî.

28 July 2026 - 22:45
News ID: 1846313
Source: Mehr News
Hewaya xizmetkirina Mowkibên Sineyê ji bo zayêrên Erbeîna Huseynî.

Download 31 MB

Sine – Mowkibên bajarê Sineyê ku li ser riya derbasbûna zayêrên Erbeîna Huseynî ne, bi şev û roj bê navber ji ziyaretvanan re xizmetê pêşkêş dikin. Herwiha, li parêzgeha Kurdistanê 75 mowkib amade ne ku ji ziyaretvanan re Erbeînê re xizmetê bikin.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha