  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Qalibaf: Amerîkî dê heqê vê yekê bidin

31 July 2026 - 08:35
News ID: 1847059
Source: kmr.abna24.com
Qalibaf: Amerîkî dê heqê vê yekê bidin

Serokê Meclisa Şûraya Îslamî di berteka li hember tawana Amerîkayê li Girava Qeşm de nivîsî: "Amerîkî hîn bûne ku şelatan (şeqam) yên ku li qada şer dixwin, bi rijandina xwîna bêsûcan telafî bikin; ewê heqê vê yekê bidin."

Mihemed Baqir Qalibaf, Serokê Meclisa Şûraya Îslamî, di berteka li hember tawana dawî ya Amerîkayê li Girava Qeşm de, li ser hesabê xwe yê li yek ji torên civakî nivîsî: "Dewletên Yekbûyî her roj destê xwe bi tawana nû re pîs dike; êrîşa terorîstî ya li ser xaniyên niştecihên sivîl li Girava Qeşm, berdewamiya tawanê li Mînab û Lamerd e."

Wî zêde kir: "Amerîkî hîn bûne ku şelatan (si lî) yên ku li qada şer dixwin, bi rijandina xwîna bêsûcan telafî bikin. Ewê heqê vê yekê bidin."

...............

Dawiya peyamê

Etîket (Tag)

  • Qalibaf

  • Şerê Îran û Amerîkayê

  • Êrîşa Amerîkayê ya li Qeşmê

Your Comment

You are replying to: .
captcha