Qalibaf: Amerîkî dê heqê vê yekê bidin

Mihemed Baqir Qalibaf, Serokê Meclisa Şûraya Îslamî, di berteka li hember tawana dawî ya Amerîkayê li Girava Qeşm de, li ser hesabê xwe yê li yek ji torên civakî nivîsî: "Dewletên Yekbûyî her roj destê xwe bi tawana nû re pîs dike; êrîşa terorîstî ya li ser xaniyên niştecihên sivîl li Girava Qeşm, berdewamiya tawanê li Mînab û Lamerd e."
Wî zêde kir: "Amerîkî hîn bûne ku şelatan (si lî) yên ku li qada şer dixwin, bi rijandina xwîna bêsûcan telafî bikin. Ewê heqê vê yekê bidin."
...............
Dawiya peyamê
Etîket (Tag)
-
Qalibaf
-
Şerê Îran û Amerîkayê
-
Êrîşa Amerîkayê ya li Qeşmê
Your Comment