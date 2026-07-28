Mîrateya Swîsreyê ji bo Kurdan

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Li gorî rapora Kurdpressê, Lozan ji bo gelek mirovên cîhanê, navê bajarekî aram li Swîsreyê ye; lê ji bo kurdan, ji wê yekê zêdetir ku bajarek be, navê peymanekê ye ku rêya sedsalek siyaseta Tirkiyeyê ya li hember nasnameya kurdî çêkiriye. Peymana ku piştî hilweşîna Împaratoriya Osmanî, sînorên Komara nû ya Tirkiyeyê peyitand, lê di heman demê de, mesela kurdan ji birûbera civaka navneteweyî derxist.
Peymana Lozanê, berevajî Peymana Sewrê ku bi awayekî sînordar ji îmkaniya avabûna hebûneke kurdî axabû, hemû wê erkên berê rakir û zemîn ji bo avabûna dewleteke ku li ser bingehê «yek netewe, yek ziman û yek nasname» hat avakirin, amade kir. Ji wê demê ve, kurd tenê wekî beşek ji nifûsa Tirkiyeyê hatin pênasekirin û mafên wan yên siyasî û neteweyî ji hevsengiyên fermî hatin derxistin.
Tirkiyeya nûjen ne tenê mîrateya axa Osmanî bû, lê di heman demê de mîrateya nizma siyasî ya Lozanê jî bû; nizmekî ku mayîna wî bi paşguhastina nasnameya kurdan ve girêdayî bû. Vê pirsê tê raber kirin ku gelo hêzên rojavayî bi rastî li hember Mustafa Kemal Atatürk têk çûn, yan bi eslê xwe avabûna Komara Tirkiyeyê wisa birêve birin ku hem berjewendiyên xwe bê parastin û hem jî ji derketina navendeke kurdî were astengkirin? Siyaseta Brîtanya û Fransayê ji wê yekê zêdetir ku li ser mafên neteweyan bisekine, li ser parastina hevsengiya hêzê li Rojhilata Navîn bisekine.
Ev analîz dûvre tê ber Tirkiyeya îro. Her çend di du dehsalên borî de hin reformên sînordar der barê ziman û çanda kurdî de hatin kirin jî, ev reforman qet ne wateya pejirandina rastîn a nasnameya kurdî bû. Destûra weşana bernameyên kurdî bi qedexeyên demî, mecbûriya bikaranîna jêrnivîsên tirkî, sînorkirina perwerdehiya zimanê kurdî û heta qedexekirina bikaranîna hin tîpên alfabeya kurdî wek Q, W û X di navkirina zarokan de, ji wan nimûneyan in ku ji bo nîşandana domandina nihêrîna ewlehiyê ya dewleta Tirk li hember mesela kurdan têne jimartin.
Bi îstinada lêkolîna Hamîd Bozarslan dikare îddîa bê kirin ku ev sînorkirin, rehê xwe ji heman çarçoveyê digirin ku Lozanê ji bo Komara Tirkiyeyê afirandiye; çarçoveyek ku tenê hindikahiyên di Peymana Lozanê de hatine pênasekirin nas kir û kurdan derveyî vê pênasekirinê hişt. Ji ber vê yekê, gelek ji reformên hatine kirin di pratîkê de nekarîn mesela kurdan çareser bikin û zêdetir aliyê taktîkî hebû.
Siyasetên Recep Tayyip Erdogan jî di berdewamiya heman mîrateya dîrokî de têne nirxandin. Erdogan, tevî ku ji hin hêmanên kemalîzmê dûr ketiye, di mesela kurdan de hîn jî di nav çarçoveya Lozanê de tevgeriyaye û hewil daye ku yekitiya axê û modela dewlet-netewe ya Tirkiyeyê biparêze. Operasyonên leşkerî yên Tirkiyeyê li bakurê Sûriyeyê û Iraqê, bikaranîna gotara olî di van operasyonan de û dijberî bi her awayî avabûna hebûneke siyasî ya kurdî li sînorên başûr, hemî berdewamiya wê mentiqê ewlehiyê ne ku sedsalek berê piştî Lozanê hate peyitandin.
Her çend nivîsa Peymana Lozanê hîn jî derbasdar e, lê guherînên sedsala borî nîşan dane ku mesela kurdan bi paşguhastinê ji navê ranabe. Ezmûna xweseriya kurdan li Sûriyeyê, cihê Herêma Kurdistanê ya Iraqê û domandina daxwazên siyasî û çandî yên kurdên Tirkiyeyê, nîşan dide ku pirsên ku li Lozanê bêbersiv man, hîn jî yek ji girîngtirîn dijwariyên siyaseta navxweyî û herêmî ya Tirkiyeyê ne. Ji ber vê yekê jî, «Lozan zimanê kurdî nas nedikir, lê dîrok, wê neçar kiriye ku vî zimanî bibihîze.»
Navenda Lêkolînên Kurdî
Your Comment