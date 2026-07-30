  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

"Serdana El-Zeydî ji navenda rêxistina El-Heşd El-Şe'bî"

30 July 2026 - 09:02
News ID: 1846796
Source: kmr.abna24.com
"Serdana El-Zeydî ji navenda rêxistina El-Heşd El-Şe'bî"

"Serokwezîr û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Iraqê serdana navenda Rêxistina El-Heşd El-Şe'bî kir û ferman da ku şehîdan werin rêzgirtin û ji birîndaran re piştgirî û xizmetên tenduristiyê yên tevahî bêne pêşkêşkirin."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNAElî El-Zeydî, Serokwezîr û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Iraqê, serdana navenda rêxistina Heşdî Şeibî kir û bi serokê vê rêxistinê û hejmarek ji fermandar û berpirsên ewlehiyê yên wê re hevdîtin pêk anî.

Li gorî daxuyaniya Ofîsa Serokwezîriya Iraqê, navborî guh da şiroveyeke berfireh a derbarê wan êrîşên ku berbanga roja çarşemê li dijî Iraqê hatine kirin. Di encama van êrîşan de hejmarek ji hêzên rêxistina Heşdî Şeibî li çend parêzgehan şehîd bûne û hinekên din jî birîndar bûne.

Wî fermana rêzgirtina ji şehîdan, pêşkêşkirina piştgirî û xizmetguzariyên tenduristiyê yên temam ji bo birîndaran û girtina hemû tedbîrên pêwîst ji bo misogerkirina dermankirina wan derxist; di nav de heke rewşa wan a fîzîkî bixwaze, şandina wan bo derveyê Iraqê ji bo dermankirinê.

Dawiya peyamê

Etîket:

Elî El-Zeydî

Heşdî  El-Şe'bî 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha