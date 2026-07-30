"Serdana El-Zeydî ji navenda rêxistina El-Heşd El-Şe'bî"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Elî El-Zeydî, Serokwezîr û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Iraqê, serdana navenda rêxistina Heşdî Şeibî kir û bi serokê vê rêxistinê û hejmarek ji fermandar û berpirsên ewlehiyê yên wê re hevdîtin pêk anî.
Li gorî daxuyaniya Ofîsa Serokwezîriya Iraqê, navborî guh da şiroveyeke berfireh a derbarê wan êrîşên ku berbanga roja çarşemê li dijî Iraqê hatine kirin. Di encama van êrîşan de hejmarek ji hêzên rêxistina Heşdî Şeibî li çend parêzgehan şehîd bûne û hinekên din jî birîndar bûne.
Wî fermana rêzgirtina ji şehîdan, pêşkêşkirina piştgirî û xizmetguzariyên tenduristiyê yên temam ji bo birîndaran û girtina hemû tedbîrên pêwîst ji bo misogerkirina dermankirina wan derxist; di nav de heke rewşa wan a fîzîkî bixwaze, şandina wan bo derveyê Iraqê ji bo dermankirinê.
…
Dawiya peyamê
Etîket:
Elî El-Zeydî
Heşdî El-Şe'bî
Your Comment