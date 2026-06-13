Balyoziya Îranê di yekem salvegera şerê 12-rojî de: Dadê axirê bi cihê tê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (s.x) – ABNA – Balyoziya Komara Îslamî ya Îranê li Viyanayê roja Şemiyê bi daxuyaniyekê nivîsî:
"Îro yekem salvegera destpêka dagirkeriya 12-rojî ya rejîmên Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê ye. Salek derbas bû, lê ne tenê êşa me sivik nebû, belkî birînên me kûrtir bûn."
Di vê daxuyaniyê de hatiye: "Şerê 12-rojî, diwanzdeh rojên bombebarana bênavber, diwanzdeh rojên terorê û diwanzdeh rojên ku bajarên Îranê kirin sehnên dilşewat û saziyên nukleerî yên aştiyane yên welatê me kirin sembola îxaneta dagirkeran; îxaneta li hember dîplomasiyê, îxaneta li hember Peymana Qedexekirina Belavbûna Çekên Nukleerî (NPT) û îxaneta li hember her peymana navneteweyî ya ku diviyabû ji netewan biparêze."
Balyoziya Îranê li Viyanayê zêde kir: "Van her du rejîmên tawanbar di êrîşa bêsed û hovane ya xwe de ji tu tawanê geriyan. Wan sivîlên bêguneh – ku gelek ji wan zarok bûn – bi tena tekane tawana wan hebûna xewnek ji bo sibê, bi komî kuştin, zanayên ku li pey zanînê bûn ne şer, teror kirin û fermandar û karbilindên bilind ên welatê me yên ku parêzvanên rûmet û serweriya Îranê bûn, wek şehîd şandin."
Di vê daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin: "Gelê Îranê hîna jî di şînê de ye û qet qet ên ku navên wan di nav xwîna vî welatî de herikîye û di duayên şevane yên gelê Îranê de belav bûye, ji bîr nake."
Balyoziya Komara Îslamî ya Îranê li Viyanayê di beşeke din de bi rexnekirina bêdengiya hin welatan li hemberî van tawanan ragihand: "Em ê bêdengiya wanên ku li hemberî van tawanan tenê temaşevan bûn, ji bîr nekin; heman welatên ku berjewendiyên kurtbîn ên xwe li pêşiya parastina mafê navneteweyî tercîh kirin û durûtî û riyakarî wan rê li ber dagirkeriyeke din a li dijî Îranê di 9‘ê Reşemiyê, 1404’ê de (28‘ê Reşemiyê, 2026’an) û herwiha li ber berdewamiya komkujî û pakijiya etnîkî li Xeze û Libnanê ji aliyê rejîma Siyonî ve vekir."
Di beşeke din a daxuyaniyê de hatiye: "Bila di dîrokê de were tomar kirin ku di dema ku xwîna zarokên me diherikî, hin kes şûrên dijminên me paqij dikirin û di dema ku em şehîdên xwe vedişartin axê, yên din ji bo van tawanan mazeretên xwe çêdikirin."
Balyoziya Îranê li Viyanayê eşkere kir: "Ev xem û kederê demeke dirêj di bîra gelê Îranê de bimîne û dadê, her çiqas dereng bikeve jî, di dawiyê de bi cihê tê."
.............
Dawiya peyam/
Etîket:
Balyoziya Îranê, Awistirya
Your Comment