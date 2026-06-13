Nûnerê Hizbullahê ragihand ku rejîma Siyonî li ser bingehê peymaneke di navbera Amerîka û Îranê de ji Libnanê derdikeve

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Huseyn El-Hac Hesen, endamê fraksiyona parlamenteriya Hizbullahê li Lubnanê, ragihand ku ew agahiyên ji aliyê Îranê ve wergirtine, nîşan didin ku Libnan di her rêkeftineke potansiyel a agirbestê ya di navbera aliyan de, dê bi temamî cih bigire.
El-Hac Hesen di hevpeyvîneke ligel kanala Al-Cazîra de wiha got: «Hizbullah ji nêz ve şopandina têkilî û nûçeyên ku ji aliyê navbeynkaran ve, di nav de rayedarên Îranî, Amerîkî, Qeterî û Pakistanî tên belavkirin, didomîne.»
Wî bi bîr xist ku tevî îhtimala bilind a encamdana rêkeftinê, ew hişyariyê didin ku Amerîka û rejîma siyonîst dibe ku ji sozên xwe vekişin an jî hewl bidin pêvajoya rêkeftinê têk bibin.
Şertê sereke: Derketina rejîma siyonîst ji xaka Lubnanê
El-Hac Hesen li ser pirsa gelo rêkeftina di navbera Îran û Amerîkayê de dê Libnanê jî bihewîne, got: «Tiştê ku me bi zelalî ji birayên xwe yên Îranî wergirtiye, ev e ku Libnan dê bi temamî di çarçoveya agirbestê de be û ev mijar, derketina rejîma siyonîst ji başûrê Libnanê jî dihewîne.»
Wî tekez kir ku Hizbullah bi tu awayî qebûl nake ku hêzên rejîma siyonîst li herêmên Libnanê bimînin an jî azadiya çalakiya leşkerî li nava xaka Libnanê bidest bixin.
Pêwîstiya bi garantiyên rasteqîn
Derbarê pirsa gelo Hizbullah piştî rêkeftinê dê operasyonên xwe rawestîne, Hesen diyar kir ku ev yek bi pabendbûna aliyê din ve girêdayî ye: «Ger rêkeftinek çêbibe û rejîma siyonîst êrîş bike, gelo tê hêvîkirin ku Hizbullah bêdeng bimîne? Divê Amerîka û rejîma siyonîst bibin aliyên pêşîn ên ku li gorî sozên xwe tevdigerin.»
Wî bal kişand ser binpêkirinên berê yên rejîma siyonîst û got: «Di heyama borî de bi hezaran binpêkirin çêbûne. Amerîka wekî garantorê sereke berpirsiyar e ku zextê li rejîma siyonîst bike. Em li hemberî ezmûna dîrokî ne û di qonaxa bê de, divê her rêkeftin bi garantiyên rasteqîn û demjimêreke zelal pêk were.»
El-Hac Hesen di dawiya axaftina xwe de destnîşan kir ku ew rewşa heyî û hebûna hêzên dagirker li xaka welatê xwe bi tu awayî qebûl nakin û divê rêkeftin bibe sedema dawîanîna şer û derketina tevahî ya dagirkeran ji axa Libnanê.
Wergera bi Kurmancî (Kurmanji):
..................................
Dawiya peyam/
Etîket:
Rejîma Siyonî
Libnan
Hizbullahê Libnanê
Peymana Îran û Amerîkayê
Şerê Hizbullahê û rejîma Siyonî
Your Comment