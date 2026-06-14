Muherrem: meha şewata evînê ji bo Îmam Husên (s.x) û meha zindîkirina Îslamê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Muherrem: meha şewata evînê ji bo Îmam Husên (s) û meha zindîkirina Îslamê
بسم الله الرحمن الرحیم
Peyxemberê Xwedê (di rêz û durud li ser wî û malbata wî bin) ferman kir:
«Bi rastî, ji bo kuştina Husên (aleyhisselam) germayek(kela cûşek) di dilên muminan de heye ku her tim nenûve dibe û qet sar nabe.»
Peyxemberê Mezin (silav û dirud li ser wî be) gotiye:
Ji bo şehadeta Husên (aleyhisselam), di dilên bawermendan de germayek(kela cûşek) heye ku her gava diavêje, qet sarkirin nîne.
(1)
Muherrem; meha rondikên ku ji çavên dilsoz diherikin bo serokê karwanê şehîdan, meha çavên giranbar, sinên şewatî û dilên ku ji evîn û hezkirinê tije ne.
Muherrem meha bilindkirina al û nîşanan e.
Muherrem meha reşkırina mizgeftan, tekîye û huseyniyan e.
Muherrem meha daliqandina pankart û ketîbeyan di kolan û gâlan de ye.
Muherrem meha girêdana ser-band û avêtina şalên şînê ye.
Ah, xebera hat: Muherrem di rê de ye!
Û her çend hîn meclîsa şînê nehatibe saz kirin, ne hatibe ku waizan û meddahan roza xwe bixwînin û ne hîn nohe û wefeyan bihêlin,
lê çi helbest û coşek di dilên bêqerar de çêbûye!
Çav girîne bûne û dil bi lêdan hatiye.
Qudsiyan bi Husêniyan re hevaheng in, û firişte bi Aşûrayiyan re hevnalîn in.
Çimkî Muherrem wateya evan tiştan dide:
- serhildaneke xwînîn di erdeke germ û şewatî de;
- karwaneke ku li sahrayekê û li cihê promise xwe rawestiyaye;
- rîjazên hêmaseyî yên hevalên fedakar li ber qurbangehê;
- feryadên azadmerdan di nav gelê bêqedr û dilmirî de;
- bavê dilşewat û qada biçûk a xwe ser laşê ciwanekî rengîn û xwînê de qirêj bûyî;
- alîdarê tî li beravê avê;
- lêvên hişkî, meşkeke peritî û destên jêkirî;
- birayekî qirêj bûyî, pişt şikestî û serdarekî xerîb û tenê di nav leşkerê de;
- zarokekî tî, û stûyekî ku di destên bav de jêkirî;
- serên ku li ser neyzeyan hatine bilindkirin û bedenên li ser erdê mayîn;
- hespê zûhatî û nalînker, bê jin û zarokên bê alîkar mayîn;
- şaq, qamçî û lêdanên piştê bi neyzeyan, yêtîmî û esîrî;
- lingên birîndar ji kenarên xara û guhên xwînîn bêgulhîlk;
- xutbeyên ecêb yên wê şêrjina musîbet-dîde;
- jin û keçên malbata pak ên ku ketine esîrî;
- kêfxweşiya Yezîdiyan li ser bedenên li ser erdê mayî, bê gusl û bê kefen;
- vejandina Îslamê ya hêja bi xwîna şehîdên mazlûm ên li erdê ketine;
- dema bîdarbûnê û riya rizgariyê;
- serkeftina xwîn li ser şûr;
- rabûnek ji bo xwînhilgirtina serokê serokên şehîdan, Hz. Ebû Abdullah Husên (aleyhisselam), û hemû wan kesan ku di rêya Xwedê de, li dijî zilm û zordariyê, canên xwe dan û şehîd bûn.
Ji ber vê yekê, ey azadmerdan, ey miftehkirên adaletê yên cîhanê û ey dijberên zilmê!
Werin em bi nasîn û hûşyariyê pêşwaziya vê meha şîn, hêmase û coş bikin; û bi qasî ku di destê me de heye, em xizmetkarê axayê me yê şehîd, Hz. Ebû Abdullah Husên (aleyhisselam), bibin û xwe amade bikin bo berdewamiya şerê dijwar li dijî zordarên cîhanê.
Mirov di saxiyê de ye ku Husênî be, ne Yezîdî.
Lebbeyk ya Husênê şehîd
Lebbeyk ya Mehdi
Lebbeyk ya Xumeynî
Lebbeyk ya Xameneî
Qum el-Muqaddese
Hemîd Reza Rezayî Urganî
Çavkanî
- Muḥaddis Nûrî, Huseyn, Mustedrek-ul-Wesâil u Mustenbet-ul-Mesâ’il, cild 10, rûpel 318, Qum, Weşanxaneya Al-ul-Beyt, çapê yekem, 1408 h.q.
Your Comment