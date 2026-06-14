Slovenyayê qedexe kir ku balafirên Îsraîlê li ser axa xwe dakevin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Malpera Îbranî ya Kalkalist ragihandiye ku rayedarên Slovenyayê biryara pêşîlêgirtina daketina balafirekî Îsraîlî li paytexta xwe daye.
Malpera Îbranî “Kalkalist” ragihandiye ku rayedarên Slovenyayê ji ber pêkhateyên siyasî yên di navbera her du aliyan de, destûr nedane balafireke Îsraîlî ya xwediyê şirketa “Israir” ku li Ljubljanayê, paytexta wî welatî, dakeve û ev balafir mecbûr maye ku rêya xwe biguherîne û li paytexta Kroatiyayê dakeve.
Li gorî rapora torra nûçeyan a El-meyadîn, ji vê şirketa hewayî ya Îsraîlî re hatiye zanîn ku di vê gavê de, wekî beşek ji berteka li hemberî siyasetên kabîneya rejîma Siyonîst, rêyên hewayî yên Îsraîlê destûra daketina Slovenyayê tunin.
Medyayên Îbranî ragihandine ku saziya hewayî ya Îsraîlê û Wezareta Karên Derve ya rejîma Siyonîst ji vê bûyerê agahdar bûne, lê wan nekariye bi rayedarên Ljubljanayê re bigihîje lihevkirinekê.
Malpera Kalkalist ragihandiye ku ev roj Slovenya şahidi guherîneke siyasî ya berçav e, ji ber ku Janez Janša – yê bi navê “Trumpê Balkanê” tê naskirin – wekî serokwezîr hatiye hilbijartin û cihê hikûmeta berê ya çepgir girtiye.
Ev medyaya Îbranî her wiha ragihandiye ku hikûmeta berê ya ji kar dikeve, planeke siyasî ya piştevaniya filistîniyan pêş xistiye, lê Janşa wekî dostekî berbiçav ê Îsraîlê tê dîtin û tê hêvîkirin ku ji bo vejandina têkiliyan bi wî re hewl bide.
Heta nêzîkî van rojan, Ljubljana şahidi kampanyayên boykotaja çandî yên bi hêz bû, yên ku ji aliyê hikûmeta berê ve dihatin birêvebirin, di nav de daxwazên boykotaja pêşbirkê muzîkê yên Eurovisionê ji ber beşdarbûna Îsraîlê û heta betalkirina weşana vê pêşbirkê li wî welatî.
........................
Dawiya peyamê
Your Comment