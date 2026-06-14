«Îmamê Nimêja Înê yê Necefê: Şîeyên Ehlê Beytê (selawat li ser wan bin) bawerî bi biratiya pratîkî di Îslamê de tînin.»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucetulîslam wel Muslimîn Seyîd Sedredîn Qebançî, Îmamê Nimêja Înê yê Necefa Eşref, di xutbeyên nimêja înê yên li Husêniyeya Mezin a Fatimiya Necefê de, di 12emîn salvegera ketina bajarê Mûsilê (2017) û azadkirina wî de, derbarê «teoriya biratiyê di Îslamê de» axivî.
Teoriya biratiya Şîeyan li hemberî Mûsil û Enbarê
Qebançî ev pirs kir: «Şîeyên Ehlê Beytê (selawat li ser wan bin) çawa ji bo azadkirina Mûsil û Enbarê şer kirin û bi hezaran şehîd dan?» û bersiv da: «Şîeyên Ehlê Beytê baweriya wan bi biratiya di Îslamê de heye; wekî ku Xwedayê mezin dibêje: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ - Bi rastî bawermend birayên hev in﴾. Herwiha Pêxemberê Xwedê (silav û silamet li ser bin) fermo dike: ‘Yê ku ne xemxurê karên misilmanan be, ne ji wan e’ û Emîrê Bawermendan Elî (selawat li ser wî bin) dibêje: ‘Mirov du cure ne: An birayê te yê di olê de ne, an jî di afirandinê de wekî te ne’.»
Wî herwiha da zanîn ku Îmam Seccad (selawat li ser wî bin) sedeqe dida feqîran, tevî ku ji wî re gotin ew xwaricî û kujerên bapîrê te ne, wî got: «Belê, heke ji xwariciyan jî nebûna, min ê nan û xwêya xwe bida wan.» Qebançî bal kişand ser banga Yekîtiya Îslamî ya Îmam Xomeynî (rehmet lê be) û gotina Ayetullah Sîstanî ku dibêje: «Nebêjin birayên me, belê bêjin em bixwe ne.»
Faciya Spayker û bêdengiya cîhanê
Îmamê Nimêja Înê ya Necefê, bîranîna faciaya Spaykerê (12ê Hezîrana 2014an) kir û daxwaz kir ku kujerên vê tawanê bên dadgehkirin. Wî herwiha bêdengiya cîhanê li hemberî şewitandina 19 jinan di qefesên hesinî de şermezar kir.
Mijarên navxweyî û werzîşê
Di mijara siyaseta navxweyî de, Qebançî ji serokwezîrê Iraqê xwest ku di serdana xwe ya bo Amerîkayê de, daxwaza azadkirina dahatên neftê yên Iraqê bike ku li Banka Federal a Amerîkayê asê mane. Di mijara werzîşê de jî, wî pêşwaziya beşdariya Iraqê di qonaxa dawî ya Kûpaya Cîhanê kir û got ev peyameke aramiyê ye ji bo cîhanê.
Mijara olî: Cihê hest û evînê di ramanê Îslamî de
Di xutbeya olî de, Qebançî li ser bingeha hedîsa «أحبَّ اللهُ مَن أحبَّ حُسیناً - Xwedê hez dike ji wî kesê ku ji Huseyn hez dike», behsa «Cihê hestê di ramanê Îslamî de» kir. Wî destnîşan kir ku mirov ne tenê bi hiş û kirinê, lê bi hestên rast jî temam dibe û amaje bi girîngiya evîna di Xwedê de (حب فی الله) û hezkirina ji bo birayê xwe kir.
"…………
Dawiya peyamê
Etîket / Şanîdan:
- Îraq
- Necefa Eşref
- Îmamê Nimêja Înê yê Necefê
- Seyyid Sedreddîn Qebançî"
Your Comment