Nimêja Sibehê: Feydeyên wê yên giyanî, derûnî û laşî û nêrîna zanistiya modern

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Xewa piştî nimêja sibehê: sirreke mezin a veşartî
Bismillahirrahmanirrahim
Xewkirina piştî nimêja sibehê sirreke veşartî ye. Sed hezar kes li pey wê ne, bêyî ku ji encamên wê li ser laş û jiyana xwe agahdar bin.
Xeyala deriyekî padîşahî bikin ku her roj tenê ji bo demeke kurt vedibe. Her kesê ku di nav wê de derbas bibe, gencîneya rizq û rojiyê li ber destê xwe dibîne û di dema maweyê de, ji tenduristiya laşî, aramiya hundirîn û ni‘metan bahr dibin.
Kesê ku ew bi destê xwe digire û digel wê digirt, roja xwe ji bo şopandina tiştên dinyayî derbas dike û her tim ji wan dûr dimîne. Ma we her çend carekî li ser vê sirrê mezin hişyar bûye ku kesên serkeftî, perhîzkar û xwedîwîcdan di destpêka roja xwe de, di nav dema ku cîhana derdorê wan di xewa kûr de ye, çi têgihîştinê hildigirin?
Û pirsê herî girîng ev e: çima îro piraniya mirovan, tevî xebat û hewldana zêde, ji nexweşiyê, bêhêziyê û kêmbûna bereketê şikayet dikin?
Di vê nivîsê de em ê sirrên demê nimêja fêcrê li ser bingehê ayetên Qir’anê, hînkirinên herî baş ên Pêxemberê me (sallallahu alayhi wa alihi wa sallam) û encamên lêkolînên zanistî yên modern, eşkere bikin.
Beşa Yekem: Zanista modern li ser demê nimêja sibehê (fêcrê) çi dibêje?
Zanista modern tiştê ku şerî‘eta şerîf li ser feydeyên sibehê zû piştrast kiriye, piştrast dike. Laşê te di vê demê de di nav çend guhertinên girîng de ye.
Yekem, kortîzol, hormona enerjiyê: Laş bi awayekî xwezayî di dema şiyarbûnê de, li ber berbangê, herî zêde asta kortîzola xwe berdide. Ev hormona ku enerjiyê bilind dike û endamên te ji bo çalakiyê amade dike. Heke tu di vê demê de bixewî, tu ê ev bilindbûna xwezayî ya enerjiyê winda bikî û tevahiya rojê hestê qirkê bikin.
Duyem, paqijiya hewayê: Heva di navbera sahar û rojhilatê de pir zêde paqij e, ji qirêjiya roja rojê û dûmana wesayitan paqij e û bi oksîjena paqij têr e. Hêvê kirina vê hewayê karîgeriya mejî radike, bîranîn xurt dike û aramî û bêşewatî peyda dike.
Sêyem, rêxistina saeta biyolojîkî: Berxwedana ji ronahiya yekem a berbangê, derxistina melatonin, hormona xewê, têk dibe û bi vî awayî saeta hundirîn dîsa tê saz kirin. Ev sazkirin xewa kûr û aram a şeva paşîn piştrast dike û ji tevliheviyên derûnî ku li kesên piştî berbangê dixewin, parastin dike.
Çarem, vîtamîna D: Bi derketina rojê di wextê paşî sibehê de, tîrêjên wê çavkaniya baştirîn û ewletirîn peyda dikin da ku laş ji aliyê çerm ve vîtamîna D çêbike. Ev vîtamîna ji bo hestiyên bi hêz, pergala berevaniyê ya xurt û baştirkirina rewşa dil û derûnê girîng e.
Beşa Duyem: Rastî û hukmê têkildar bi xewa piştî sibehê
Pirsê bingehîn ne ew e ku gelo xewa piştî sibehê li gorî hukumê îslamê qedexe ye yan na; belkî ev e: tu amade yî bêyî feydeyên wê bijî?
Xewkirin di van saetan de ji aliyê hukmî ve qedexe nîne, lê ji hemû hêmanên girîng ên serkeftinê re bêparmayînek stratejîk e. Tu ne tenê pêşkêşkirina xelata pêwendiya te bi Xaliqê xwe re winda dikî, belkî baştirîn guhertoya xwe jî winda dikî — ya ku dikaribû afirîner, hilberîner û rêber bûya. Xewkirina piştî rojhilatê, waqelandina dilxwazane ji wan ni‘metan e ku ji wan kesên ku zû radibin tê dayîn.
Mînak, hefteyekê vê bibijîne: rabû, nimêj bike û heta rojhilatê ji ronahiya sibehê kêfxweş bibî. Dûv re, bi baldarî bibîne ka çawa xem ji dilê te diçe û çawa başiyê û serkeftin di tiştên roja te de, li cihên ku tu kêm li bendê yî, herikî dibe.
Dinya li benda kesên ku dixewin namîne, û ni‘met li ser kesên ku bi sibehê deriyên xwe digirin, nayê.
Beşa Sêyem: Bernameya pratîkî(Plana kiryarî)
Xewkirina piştî nimêja fêcrê sirreke mezin e. 90% ji mirovan ji ya ku ji bo laş û aramiya te çêdibe, agahdar nînin.
Di beşa yekem de hate gotin ku di wextê fêcrê de çar pêkhatinên bi feyde çêdibin: bilindbûna xwezayî ya hormona kortîzol, paqijiya hewaya sibehê, dîsa sazkirina saeta biyolojîkî bi ronahiya sibehê, û çêbûna vîtamîna D di saetên paşî sibehê de.
Di beşa duyem de hat tekez kirin ku pirsê rast ne ew e ku gelo xewkirina piştî fêcrê qedexe ye yan na, lê ew e ku gelo kes amade ye ku ji feyde û bereketên têkildar bi saetên pêşîn ên rojê derbas bibe yan na.
Di beşa sêyem de pêşniyar kirin ku meriv bo yek hefte rabibe ji bo nimêja sibehê, piştî wê hişyar bimîne û bandorên wê li ser enerjiya xwe, rewşa xwe ya derûnî û rûna rojanebûna xwe bibîne.
………….
Dawiya peyamê
Etîket: Quran, Senegal, Nimêj, Nimêja Fecrê, Zanista Nûjen
Your Comment