“Di dibistana Îmamê Şehîd de / Sipasiya bo nîmeta mezin a şîngeriya Salarê Şehîdan”

Ajansa Nûçeyî ya Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) — ABNA —Xwedayê mezin, ji bilî nîmetên madî yên bêhejmar, ji bo gihandina mirovan a asta bilind, nîmetên manewî yên mezin jî dane. Di edebiyata Quranê de, şandina pêxemberan yek ji nîmetên herî mezin ên Îlahî tê dîtin.
Îmam Sadiq (s.x) di bersiva pirsekê de, pêxemberî, welayet û hezkirina ji bo xwediyên nîmetên Îlahî wekî nîmetekê bi nav dike ku mirov dê di roja qiyametê de li ser wê bên pirsîn. Gava jê hat pirsîn “Wateya ‘Ne’îm’ çi ye?” Kerem kir: “Hezkirina me Ehlulbeyt e!”
Li ser vî esasî, Rêberê Şehîd, şîn û şînahiya Hezretê Seyîdul-Şuheda (s.x) wekî nîmetekê dibîne û dibêje: “Yek ji mezintirîn nîmetan, nîmeta bîranîna Huseyn kurê Elî (s.x) ye; yanî nîmeta meclîsên şînê, nîmeta Muharrem û nîmeta Aşûrayê ji bo civaka me ya Şîe ye.”
Yek ji sedemên ku vê ayîna şînê kiriye nîmet, kûrkirin û xurtkirina têkiliya hestyarî û hezkirina şîngeran a bi Hezretê Seyîdul-Şuheda re ye. Lewma Rêberê Şehîd dibêje: “Babetên hezkirin û modetê pir girîng in. Ev têkilî bi rêya van peywendiyên hestyarî çêdibe; behskirina musîbetên wan, cureyek ji afirandina têkiliya hestyarî ye. Ji ber vê yekê, ev şînên ku tên kirin, ev girî û şîwan, ev şirovekirina bûyerên Aşûrayê, tiştên pêwîst in.”
“Niha ku ev şîngerî nîmeteke mezin e, divê mirov sipasiya wê bike. Şukran-nîmet, qedirgirtin û bikaranîna wê ya rast e.” Rêberê Şehîd ji bo parastina van derfetan dibêje: “Eger naverok û mijara mîmberên me, medhiyên me, heyetên me û şîngeriya me, naverokeke şayeste be, tu tişt nikare li hember wê bisekine. Divê ev derfet neyê xerckirin û ev îmkan neyê ji dest dan.”
Bi vê nihêrînê, Rêberê Şehîd li hember hin kemselîqeyan (nerêkûpêkiyan) û guhertinên nerast ên di şêwaza şîngeriyê de hişyarî dide û dibêje: “Ez carinan li ser hinek medhiyeyan gazincê dikim; mînak, di meclîseke şînê de hemû ciwan bi vî rengî hildipekin û dadikevin; baş e, ev çi feydeyê dide? Ev çawa şîn e?”
“Divê em meclîsa şînê û medhiya Seyîdul-Şuheda – ku mezinahiya wî ji ber şehadet, fedaîbûn û dilsoziya wî ya di rêya Xwedê de ye – nekin cîhekî sivik. Ev nîmeta ku Xwedê daye we, ev dengê xweş, ev şiyana birêvebirina meclîsan, divê hûn şukrana wan bikin.”
Nivîskar: Hemîd Ehmedî
25ê Xermanê (Tîrmehê) 1405 / 16ê Hezîranê 2026
Pêşnûs (Pêşgotin):
1- Al-îmran, 164
2- Biharu'l-Enwar, cild 39, rûpel 272, hedîs 7
3- Ji gotinên (Rêber), 22/09/1388 (14ê Kanûna Pêşîn 2009)
4- Heman (çavkanî), 17/03/1373 (8ê Hezîran 1994)
5- Heman (çavkanî), 22/09/1388 (14ê Kanûna Pêşîn 2009)
6- Heman (çavkanî), 31/01/1393 (21ê Avrêl 2014)
7- Heman (çavkanî), 11/01/1395 (31ê Adar 2016)
8- Heman (çavkanî), 20/01/1394 (10ê Avrêl 2015)
...............
Dawiya peyamê /
Etîket (Tag)
Eşûra
Şîa
Îmam Xamene'î
Meha Muherem
Rêberê Şehîd
Your Comment