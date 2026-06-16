“Haaretz: Kabîneya Netanyahu di bin navê xizmetguzariyên civakî de, piştgirî û fînansmana komên tundrew dike”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —
Li gorî Şafaqna; malpera torgara Al-Hadad nivîsî ye ku:Li bin vê raporê, budçeya navborî bi rêya Wezareta Şênîstvanî ya di serokatiya Orit Strok de, ji bo meclîsên herêmî yên şênîstvanan û xwediyên çandiniyên şivanî tê veguhastin, da ku lêçûnên wek xwarin û cil û bergê van kesan pêk were.
Li gorî hûrguliyên weşandî, ev plan di nav xwe de dayîna rojane 50 şekel ji bo 657 şênîstvana ciwan heye û di çarçoveya bernameyek bi navê “mubarizeya perwerdehî li dijî tundiyê ya ciwanan li ser çiyan” tê bicihanîn.
Ev gav di demekê de tê avêtin ku li heman demê de raporên li ser zêdebûna êrîşên şênîstvanan li dijî Fîlîstînîyan li çend herêmên Cîlûgava Rojavayî belav bûne. Li gorî van raporan, komek ji şênîstvanan ku bi yek bingehê şênîstvanî li herêma Beyt Anût ve girêdayî ne, li zeviyên çandiniyê yên Fîlîstînîyan êrîş birine, bi otomobîlan ziyan anîne û bi cotkar û çalakvanên mafê mirovan re pevçûn çêkirine.
Çalakvanên herêmî îdia dikin ku leşker û polîsa Îsraîlê di nav hin ji van bûyeran de nekaribûne bi awayekî karîger destwerdan bikin da ku êrîşan rawestînin.
Di heman demê de, rojnameya Yedioth Ahronoth ji serişteyên fermî ragihand ku berpirsên Îsraîlî, mêrzevî û bingehên şênîstvanî yên belavbûyî li çiyanên Cîlûgava Rojavayî wekî beşek ji stratejîya kontrolkirina erdan dihesibînin. Li gorî van serişteyan, kabîne bawer dike ku piştgiriya van koman dikare rê li ber berfirehbûna bandora Fîlîstînîyan li hin deveran bigire.
Lê rexnegiran dibêjin ku veqetandina budçeyê bi awayekî rasterast ji bo meclîsên şênîstvanî û xwediyên mêrzeviyan, li şûna saziyên serbixwe yên civakî û refahî, dikare bibe sedema zêdebûna têkiliyên teng li Cîlûgava Rojavayî.
Van raporan jî di şert û mercên de hatine weşandin ku hin herêmên Îsraîlê bi kêmbûna budçeyê di qada perwerdehiyê, refahê civakî û karûbarên giştî de rû bi rû ne; mijarek ku rexneyên nû li ser pêşîniyên darayî yên kabîneya Binyamin Netanyahu zêde kiriye.
Rexnegiranê vê siyasetê dibêjin ku piştgiriya darayî ya bi vî awayî ji bo weha koman, bi şîroveyên fermî yên kabîneya Îsraîlê re ku tundiyên şênîstvanan wek “kiryarên ferdî û belavbûyî” nîşan dide, dijberî dike û pirsan li ser awayê helwestina hikûmetê li hember vî dijwarîyê derdixe holê
…………….
Dawîya Peyamî/
Your Comment