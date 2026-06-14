"Tirsa giran a Îsraîlê ji xwazgîniya deryayî ya Misrê / Guherîn di hevsengiya hêza deryayî ya Deryaya Navîn de"

Li gorî nûçegihaniya navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Navenda nûçeyan ya siyonîst «Kîkar» ragihand ku li gorî raporên îstixbaratî, Misirê daxwaziyên xwe li ser maseya danûstandinê daniye ku rayedarên bilind ên «Grûpa Naval» û Qesra Elîzeyê ketiye matmayînê; ji ber ku Qahîre ne dixwaze hilbereke amade bi kirîn, lê «serweriya tam a teknolojîk» daxwaz dike.
Çavdêriya Misirê avakirina xetên hilberînê yên pêşketî li kargehên keştîsaziya Îskenderiyê dihewîne da ku guhertoyên ji binesîha êrîşkar a «Barrakûda» di modela standard de werin çêkirin.
Vê medyaya îbranî wiha zêde kir ku daxwaziyên Misirê ji wê derê wêdetir in; Qahîre di heman demê de mafê hinardekirina binesîhên ku li axa xwe hatine hilberîn li welatên sêyem jî daxwaz dike. Ev kiryar dikare Misirê bike navendek dabînkirina ewlehiya herêmî û wê rasterast bi pîşesaziyên berevaniya Ewropayê re bike nav pêşbaziyê.
Ev raporê wiha zêde dike ku binesîha Barrakûda cinawirekî teknolojîk û amûreke berdewamker e û israra Misirê li ser modela fransî ji ber kapasîteyên stratejîk ên vê amûrê ye. Barrakûda yek ji binesîhên herî bêdeng û veşartî yên cîhanê ye û Misirê bi taybetî li ser yekkirina pergala ajotinê ya serbixwe bi îmkana domandina demek dirêj di bin avê de bêyî hewcedariya hatina ser rûyê avê, û herwiha pergala mûşekên keştiyê yên seyranger, sekinîye.
Ev rapora siyonîst tekez dike ku ev kapasîteyek wiha dide hêza deryayî ya Misirê «mista hesinî» yê demdirêj ku destnîşankirina armancên stratejîk bi rastbîniyê ji dûrahiya sed kîlometran peyda dike û hevsengiya berdewamiyê li hember gefên zêdeyî yên li Deryaya Sor û Deryaya Navîn bi temamî diguhere.
Vê medyaya siyonîst eşkere kir ku bi berçavgirtina pêşbaziyên hêzê û gefên Çîn û Koreya Başûr, Elsîsî û fermandariya artêşa Misirê van danûstandinan ne di valahiyê de dikin û Qahîreyê ji bo zextê li fransiyan kir ku zanîna teknîkî teslîm bikin, bi eşkerayî hîleya lêkolîna alternatîfan bi kar aniye. Heyetên Misirê bi baldarî binesîha pêşketî ya Koreya Başûr (KSS-III) û tewra modelên nûjen ên çînî (Type 039A) jî lêkolîn dikin.
Peyama Misirê ji Makron re eşkere ye: Heke Fransa ji parvekirina razên pîşeya xwe bitirse, Misirê dê di îmzekirina peymana dîrokî bi Pekîn an Sêûlê de teredûd neke, ku ev tevger dê Rojavayê ji yek ji qezencxerî û girîngtirîn bazarên ewlehiyê yên cîhanê derxîne.
Di çarçoveya girêdana di navbera xetere û fersendê de, vê medyaya îbranî nivîsiye ku têkiliyên ewlehiyê yên Parîs û Qahîreyê kûr û bingehendî ne. Di dehsala borî de Misirê 7 keştiyên şerî yên pêşketî yên fransî, di nav de du keştiyên balafirên helîkopterê yên «Mîstral», kirîye, lê dîsa jî, binesîh «xeta sor» a Parîsê tê hesibandin û veguhestina têknolojiya çêkirina binesîhê ji welatê ku endamê NATOyê nîne, ji bo fransiyan wek ezmûneke xeternak tê dîtin.
Veguherîna Misirê bo hêzek deryayî ya serdest li bakurê Afrîkayê
Navenda borî tekez kir ku heke ev danûstandin bi mercên Misirê werin îmzekirin, wê ev welat bibe hêza deryayî ya serdest li bakurê Afrîqayê û cîhana erebî; hêzek deryayî ku wê bêhempa be û bi hebûna kapasîteya hilberîna serbixwe, di dema krîzên de ji her cezayê çekan an zextên derve bêpar bimîne.
Li gorî vê raporê, sala 2026 sala biryardayînê ye û Misirê hêvî dike ku binesîha yekem di navbera salên 2032 û 2035 de bixebite da ku beşek mezin ji karên dawîn ên wê li bin ala Misirê pêk were. Heke ev danûstandin di sala 2026-an de bi îmzekirina peymanê bi encam bibin, ev ê ne tenê peymanek bazirganî ya 6 milyar euroyî be, lê dê ragihandineke siyasî ya avakirina eksenek ewlehiyê ya nû û bihêz li navenda Deryaya Navîn be.
Navenda deryayî ya Misirê ji 150 keştiyên şerî yên di nav de 8 binesîh, 62 keştiya nobetê, 13 firkateyn û 17 keştiya pispor a mînarûbûnê pêk tê. Ev guherîn, şeraza eşkere ya Misirê ji bo xurtkirina kapasîteyên hêza deryayî û nûvekirina navenda xwe di rewşa ku Deryaya Sor û rojhilata Deryaya Navîn şahidê tansiyonên jeopolîtîk û ewlehiyê yên zêdeyî ne, deng vedigerîne.
Qahîreyê bi riya vê danûstandinê li pey bicihanîna xwebeseriyê di pîşesaziyên giran ên leşkerî de ye ku ev ji bo Misirê pêlek kalîteyî di kapasîteyên berevanî û êrîşkar de tê hesibandin.
Li aliyê din ve, Îsraîl bi xemeke giran van guherînan dişopîne; ji ber ku serweriya kalîteyî ya hêza deryayî ya xwe wek xeta sor dihesibîne û ditirse ku bidestxistina binesîhên pêşketî yên Barrakûda ji hêla Misirê ve, hêzek berdewamiyê ya stratejîk bide Qahîreyê ku dê hevsengiyên ewlehiyê yên herêmê biguhere û azadiya tevgerê ya Îsraîlê di avên dorhêl de sinordar bike.
Van xeman di heman demê de ne ku raporên medyayên îbranî eşkere kirine ku Misirê hevkariyên stratejîk ên Îsraîl, Etiyopya û yek ji welatên Kendava Farsê ji bo serdestiya li ser bendera «Berbere» li «Somalîlandê» dişopîne. Navenda siyonîst «Natsîw Net» didiwanît ku ev bender û bingehê deryayî, naha nêzî rewşa operasyonel bûye û dikare mazûvaniya binesîhên «Delfîn» ên Îsraîlê bike ku ji bo sêgoşeya nukleerî ya vê rejîmê jêhatî ne.
...............
Dawiya peyam /
Etîket: Îsraîl, Misir, Ewropa, Afrîqa, Fransa, Hêza Deryayî, Nûçeyên Têkilda
Your Comment