"Aşûrazanîn li Rojavayê; Beşa yekem: 150 sal berê ya lêkolînê"

Li gorî nûçegihaniya navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Aşûranasîn bi wateya nivîsandin û belavkirina berhemên serbixwe derbarê Îmam Hiseyn (a.s.) û bûyera Kerbelayê de, li Rojavayê 150 sal berê ye. Her çiqas berî vê dîrokê jî nivîsîn û wergerên bi naveroka dîroka Îslamê li Rojavayê hatibin kirin, lê hema hema di hemû van lêkolînan de, mijara bûyera Kerbelayê û jiyana Seydulşuheda (s.x) wekî beşek ji dîroka Îslamê hatiye berçavgirtin.
Ji yekem lêkolînên serbixwe yên li ser mijara Îmam Hiseyn (s.x) dikare wergera «Meqtelul Huseyn» ê Ebî Mîxnef, berhemê «Heinrich Ferdinand Wüstenfeld» yek ji rojavayênasên navdar ên Almanî, were destnîşankirin. Wergera vê pirtûkê di sala 1883ê de (143 sal berê) bi îngilîzî hate kirin û salekê pişt re, wergera elmanî ya vê berhemê bi sernavê «Der Tod des Husein ben Ali und die Rache» (Mirina Hiseyn ben Elî û tolhildanê) hate weşandin.
Hema hema deh sal piştî wergera vê pirtûkê, di cilda yekem a «Islam in Murgen und Abemdian» (Îslam li Rojhilat û Rojavayê) nivîsa «August Müller» de beşek bi Îmam Hiseyn (s.x) ve hat terxankirin ku dikare ev yek ji yekem nivîsînên li ser vê mijarê were hesibandin. Ev berhem bi sed salî wekî çavkaniyek ji bo lêkolînên têkildarî jiyana Îmamê sêyem ê Şiyan hate bikaranîn û cara dawî di sala 1985ê de li Almanyayê hate weşandin.
Li gel vê berhemê, pirtûkên «Julius Wellhausen» ango pirtûka «Mu'arezexwaziya partiyên siyasî yên olî di Îslamê de» ya ku di sala 1901ê de hatiye nivîsandin û beşek ji wê bi Îmam Hiseyn (s.x) ve terxankirî bû û salekê pişt re bi sernavê «Dîroka siyasî ya serdema pêşîn a Îslamê; Şiya û Xaricî» bi zimanê farisî hate wergerandin û weşandin. Herwiha pirtûka «Dewleta erebî ji derketina Îslamê heta dawiya dewleta Emewî û hilweşîna wê» ya ku di sala 1902ê de li Berlînê hate weşandin jî yek ji pirtûkên bibandor bû di nasîna bêtir a Aşûrayê ji ramanwerên rojavayî re.
Ji vê lîsteyê re dikare pirtûka «Fatime û zarokên Hz. Muhemmed (s.x.a)» ya ku di sala 1912ê de weşandî, pirtûka «Xelîfeta Yezîdê Yekem» nivîsa 1922ê ji nivîsînên «Henry Lammens» û pirtûka «Baweriya Şiyan di Îmametê de» ya ku di sala 1931ê de hatiye nivîsandin û pirtûka «Mezhebê Şiî» ya ku di sala 1933ê de hatiye nivîsandin ji nivîsînên «Dwight Donaldson» jî were zêdekirin. Salekê pişt re pirtûka «Mezhebê Şiî» bi wergera Abbas Ehmedwend û Muhemmed Qazwînî yê Nizamababî bi farisî hate wergerandin û bi rexne û gotina kêmasiyên cuda re hate weşandin.
Ji vê lîsteyê re dikare navê dehên pirtûk û gotarên din jî were zêdekirin, lê ya ku di vê navberê de berçav e ev e ku pirraniya van berheman xwediyê xeletiyên mezin di dîroknivîsînê de, kêmasiya di rêbaza analîza zanistî de û qelsiya di bikaranîna çavkaniyên orijînal ên Şiî de ne. Hejmara xeletiyên zanistî di van berheman de di hin rewşan de bi qasî zêde ne ku weşanger jî neçar dibe ku ew di çapên paşîn de rake; wek nimûne gotara «Hiseyn bin Elî (s.x)» di çapa yekem a Ansîklopediya Leidenê ya nivîsa «Henry Lammens» de di çapa duyem de bi temamî hate rakirin û gotareke din a «Vexia Vaglieri» cihê wê girt.
Di beşên paşîn ên vê nivîsê de, berhemên din yên rojavayênasên Îslamê yên li ser mijara Îmam Hiseyn (s.x) û Aşûrayê wê bêne nasandin.
Seyîd Elî Esxer Huseynî / ABNA
...............
Dawiya peyam
Etîket: Aşûraya Huseynî, Îmam Hiseyn, Şiînasî, Rojavayênas
Your Comment