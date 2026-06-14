"Ayetullah Feyaz ji stûnên parastina Hewza Necefê bû"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ayetullah Necmûdîn Tebesî, endamê Civata Muderrîsîn ê Hewza Îlmî ya Qumê, di hevpeyivînekê de, bi destnîşankirina cihê marceyê bilindpaye Hacî Ayetullah Feyaz, wiha got: "Hazret ji şagirtên berbiçav ên merhum Ayetullahê Mezin Xoyî bûn û muqerirê wan bûn; her kes ku 'Muhazerat'ê wan temaşe bike, dibîne ku ew kesayetiyek kêmpeyda bûn."
Wî zêde kir: "Taybetmendiya wan ev bû ku ew welayetê faqîh bi mutleqî qebûl dikir; ango berevajî mamosteyê wan ê mezin merhum Ayetullahê Mezin Xoyî ku welayetê faqîh bi sinorî qebûl dikir, wan welayetê mutleq qebûl kiribû û ev yek ji taybetmendiyên vê kesayetiya mezin bû."
Endamê Civata Muderrîsîn ê Hewza Îlmî ya Qumê got: "Piştî wefata merhum Ayetullahê Mezin Xoyî, di wê qeyranê û zexta Başan de, wan yek ji stûnên Necefê bûn ku karîbûn hewza Necefê biparêzin."
.........
Dawiya peyam/
Etîket: Ayetullah Feyaz, Ayetullahê Mezin Feyaz, Necefa Eşref, Ayetullah Necemûdîn Tebesî, Civata Muderrîsîn ê Hewza Îlmî
Your Comment