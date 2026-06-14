Rojnameya Haaretz: Îran hewl dide bibe hêzeke mezin a herêmî

Li gorî nûçegihaniya navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Rojnameya îbranî "Haaretz" îro yekşemê di raporekê de nivîsî: "Bendên noteke têgihiştinê hê jî bi temamî nehatine weşandin, lê li gorî vê analîzê, Îran ji niha ve destavek girîng bi dest xistiye: veqetandina danûstandinên derbarê Tengava Hurmuzê ji danûstandinên dosyeya nukleerî."
Di vê raporê de hatiye: Îran li ber danûstandinên li ser lihevkirina dawî, dê hewl bide ku asta nermbûna Donald Trump biceribîne.
Haaretz wiha domand: Armanca Tehranê ne tenê parastina rewşa heyî an jî misogerkirina mayînê ye, belkî pêşxistina xeyaleke berfirehtir e; veguherîna hêzeke aborî ya ku karibe bandorê li siyasetên herêmî bike û di şekildana hevsengiyên Rojhilata Navîn de rolê diyarker bilîze.
Di vê analîzê de hatiye ku awayê birêvebirina danûstandinên pêşerojê û destkeftiyên ku her du alî amade ne ku qebûl bikin, dê rola girîng bilîze di destnîşankirina asta serkeftina Îranê de ji bo bidestxistina vê armancê.
Dawiya peyamê /
Your Comment