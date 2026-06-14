Hîkmeta 36’an a Nehc el-Belaxeyê; Hêvî (daxwaz), amûrê şeqawetê (bedbextiyê)ne yan sedemê hîdayetê?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)—ABNA — Hîkmet 36 di Nehc ul-Belaxeyê de bi hevoka
«مَنْ أَطَالَ الأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ» tê nîşandan; واتە: “Kesê ku hêviya xwe dirêj bike, kirdarê wî xirab dibe.” Berî serdema Sedyerazî jî ev gotin d pirtûkên wek Xisalê Şêx Sedûq de hatiye vegotin. Her wiha, ev gotin bi cudahiyên di hevokê de, di pirtûkên wek Tuhaf-ul-‘Uqûl û Wesail-ş-Şîe de jî, bi navê gotinên Emîrê Mûmnanin (s.x) hatiye vegotin. Di pirtûka giranbiha Tamam Nehc el-Belaxeyê de jî ev hevok, mîna gelek hîkmetên din, wek beşeke ji “Xutba-yi Wesiyle” hatiye vegotin; xutbeyek ku yek ji xutbeyên dirêj ên Îmam Elî (s.x) ye.
Di gotinên Emîrê Mûminîn (s.x) de di Nehc ul-Belaxeyê de, behsa gelek aliyên hêvî û rola wê di şîrînî an şeqaweta meriv de hatiye kirin. Wek nimûne, di xutba 12an de, hêviya kesên ku hezar sal piştî wî hatine dinyayê lê xwestin di cihê şerê di serdema hukumeta wî de beşdar bibin, pejirand û wan wek hevparên ew bi jîhadên xwe nas kirin.
Lê şert û mercên serdema hukumeta Emîrê Mûmnanin (a) û meylê mirovên wê demê ber bi dinyayê ve bi awayek bû ku Hazret di gotinên gelek de, hêviyên dunyayî û mîlên madyanî şermezar kirine. Wek nimûne, di heman hîkmetê de, hêviyên dirêj wek sedemeke kirdara xirab têne nîşandan. Zelal e ku kesê ku hêviyên dirêj hebe, ji bo gihîştina wan hêviyan hewl dide û gelek caran ew hewldan dibin kiryarên xirab û ne xweş. Heke em bi çavên vekirî li kiryarên kesên ku tê de fesadên darayî, exlaqî, civakî û siyasî hene binêrin, em diyar dibînin ku hemûyan ji bo gihîştina xwastinên dirêj û bi hêviya ku zû bigihîjin temayul û daxwazên xwe, dest bi wan kiryaran kirine.
Îmam Elî (s.x) di beşek ji xutba 86an de jî encamên din ên hêviyên nebaş bi vî awayî rave dike:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَلَ یُسْهِی الْعَقْلَ وَ یُنْسِی الذِّکْرَ فَأَکْذِبُوا الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ»
واتە: “Bizanin ku hêviya dirêj aqil dike ji ber xwe girtinê bîxweş, û bibîr anîna Xwedê dike bifikire. Hêviya xerab derew binav bikin, ji ber ku ew xapandin e û xwediyê wê jî xapandî ye.”
Bi lêkolîna van her du gotinan re, em dikarin sedemên kirdara xirab di dema hêviyên dirêj de çêtir fam bikin. Hazret di xutba 86an de hêvî wek sedemeke ku aqil dike bi kêmasî û bibîra Xwedê dibe sedema dûrbûnê tê nasîn. Kesê ku van her du taybetmendiyan hebe, ne bi aqilane û ne bi exlaqî û dînî tevbigerê; encama hewldanên wî jî tiştek ji kirdara xirab nabe.
Çavkanî
Kitêb: Peyam-e Îmam, şerha Nehc ul-Belaxeyê ya Ayetullah al-Uzma Makarim Şîrazî
Kitêb: Fi Zilal Nehc el-Belaxeyê, Allame Muxniye, werger: Gulam Husayn Ansari
Kitêb: Rawat û Muhaddisên Nehc ul-Belaxeyê, Ustaz dema rehetbûyî Muhammad Dashti
Kitêb: Ferhenga Peyvanê Nehc ul-Belaxeyê, Mansur Pahlavan
Nivîskar: Seyîd Eli-Esxar Huseynî/ ABNA
Your Comment