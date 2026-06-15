Şadîya Lîbnanîyan ji ber qutbûna agirbestê; vegerandina koçberên şer bo başûr + vîdyo

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ahlulbeytê (s.x)-ABNA-Piştî ragihandina peymana agirbestê, koçberên şerê hovane yê rejîma siyonîst li dijî Lubnanê, dest bi vegera bo cih û warên xwe li başûrê vî welatî kirin.
Li gorî zanyariyên hatine bidestxistin, bi taybetî şêniyên devera Nebetiyê li başûrê Libnanê, piştî ragihandina nûçeya agirbestê, berê xwe dane malên xwe.
Her wiha berê sibê, piştî ku xebera agirbestê hate ragihandin, li çend deverên Libnanê gel daketin kolanan û bi şahî, govend û stranên xwe ev bûyer pîroz kirin.
-
Tewereyên sereke:
-
Lubnan
-
Rejîma Siyonîst
-
Agirbest
-
Îran
-
Amerîka
Your Comment