  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Şadîya Lîbnanîyan ji ber qutbûna agirbestê; vegerandina koçberên şer bo başûr + vîdyo

15 June 2026 - 08:28
News ID: 1827251
Source: kmr.abna24.com
Şadîya Lîbnanîyan ji ber qutbûna agirbestê; vegerandina koçberên şer bo başûr + vîdyo

“Piştî ragihandina agirbestê, gelê Libnanê berê sibê bi şahî û govendê kolan hejandin.”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ahlulbeytê (s.x)-ABNA-Piştî ragihandina peymana agirbestê, koçberên şerê hovane yê rejîma siyonîst li dijî Lubnanê, dest bi vegera bo cih û warên xwe li başûrê vî welatî kirin.

Li gorî zanyariyên hatine bidestxistin, bi taybetî şêniyên devera Nebetiyê li başûrê Libnanê, piştî ragihandina nûçeya agirbestê, berê xwe dane malên xwe.

Her wiha berê sibê, piştî ku xebera agirbestê hate ragihandin, li çend deverên Libnanê gel daketin kolanan û bi şahî, govend û stranên xwe ev bûyer pîroz kirin.

  • Tewereyên sereke:

  • Lubnan

  • Rejîma Siyonîst

  • Agirbest 

  • Îran 

  • Amerîka 

Your Comment

You are replying to: .
captcha