Daxuyaniya Sekreteriya Encumena Bilind a Ewlekariya Neteweyî: “Divê şer li hemû eniyan, bi taybetî li Libnanê, bi temamî bi dawî bibe”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hat ragihandin ku Sekreteriya Encumena Bilind a Ewlekariya Neteweyî li ser peymana dawiya şer ya navbera Îran û Amerîkayê daxuyaniyek derxist.
Daxuyaniya Sekreteriya Encumena Bilind a Ewlekariya Neteweyî:
Bi navê Xwedê yê Dilovan û Dilovîn
Ji bo agahdariya gelê hêja yê Îranê:
Komara Îslamî ya Îranê, di nav serokatiya Şehîdê xwe de, serweriya xwe li hember dijminê Amerîkî-siyonîst temam kir û, di bin rêberiya bilind a nîzamê de (xwedê parêz be), bi piştgiriya hemû gel û hewldana dilovan a şervanên Îslamê, piştî heyamek gotûbêjên dijwar û tund ên çend mehî, û li gorî biryara Encumena Bilind a Ewlekariya Neteweyî, nivîsa bîrnameyê li ser gotûbêjên dawiya şer (Gotûbêjên Îslamabadê) di navbera Îran û Amerîkayê de, di êvara 24ê Hezîranê de, qediya kir.
Li gorî peymanên ku hatine kirin, şer û operasyonên leşkerî di hemû eniyan, de, di nav de Libnan, ji îro ve bi awayekî bilez û domdar diqedin, û herwiha astenga deryayî ya li dijî Îranê jî bi awayekî yekser û temam radibe.
"Li gorî peymanên pêkhatî, şer û operasyonên leşkerî li hemû eniyan, di nav de Libnan, ji îşev ve bi lez û bi awayekî daîmî bi dawî bûye û li gel vê, dorpêça deryayî ya li dijî Îranê jî yekser û bi temamî tê rakirin."
Îmzeya vê bîrnameyê dê roja înê, 29ê Hezîranê, bi awayekî fermî were kirin.
Gotûbêjên ji bo peyama dawî dê piştî bicihanîna peywirên alîyê din, li gorî nivîsa bîrnameyê, werin domandin. Komara Îslamî ya Îranê jî ji Komara Îslamî ya Pakistanê û Hikumeta Qetere ji bo hewildanên wan spasdar e.
· #Îran
· #Amerîka
· #Sekreteriya_Encumena_Bilind_a_Ewlekariya_Neteweyî
· #Peymana_Îran_û_Amerîkayê
· #Şerê_Amerîka_li_dijî_Îranê
· #Agirbest
· #Gotûbêjên_Îslamabadê
Your Comment