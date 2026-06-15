"Îran; tîma navdar ê Cîhanê / Taremî: Bi futbolê, em welatê şaristaniya Îranê yekîtiyartir dikin"

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Heta saetekê din, tîmê neteweyî yê Komara Îslamî ya Îranê bi nîşana taybet 'Mînab 168' û bi bîranîna şehîdên xwendekar ên mazlûm ên Mînabê yên ku di dagirkeriya dijminê Amerîkî-Siyonîst de şehîd bûne, di yekem lîstika xwe ya Kasa Cîhanê de, dê li hember tîmê neteweyî yê Nû Zelendayê bileyize.
Ev lîstik wekî yekem lîstika Îranê xwedî girîngiyeke taybet e; ji ber ku pisporên futbolê dihesibînin ku îhtîmala standina puanên tam ên vê lîstikê ji aliyê Îranê ve zêde ye.
Lê ya ku di van rojan de bala medyayê kişandiye, populerbûna tîmê neteweyî yê Îranê ye ku gelek alîgirên ji welatên cihêreng bi dest xistiye.
Di gelek vîdyoyên ku ji cihê kampa tîmê neteweyî û herwiha ji têketina lîstikvanên Îranê bo Los Angelesê, cihê yekem lîstikê, hatiye weşandin de, pêşwaziyeke taybet ji tîmê Îranê re ji aliyê gel û hezkerên futbolê ve hatiye kirin."**
Heger tu bixwazî vê wergerê bi zaravayê Soranî jî an jî bi şêweyekî din, ji min re bêje.
"Taremî: Bi futbolê, em welatê şaristaniya Îranê yekîtiyartir dikin
Mehdî Taremî, lîstikvanê neteweyî û kaptanê tîmê neteweyî yê Komara Îslamî ya Îranê, di civîna çapemeniyê ya beramberî lîstika li dijî Nû Zelendayê de got: Bi futbolê, em welatê şaristaniya Îranê yekîtiyartir dikin.
Wî di derbarê pirsgirêkên beriya lîstikê de jî got: Çend welatan pirsgirêka vîzeyê û guhertina kampên rahênanê hebûn. Ev cure tansiyon, kêfa û peyama FIFA û gelê me ya ku futbol aştiyê tîne, qels dike.
Taremî zêde kir: Ev Kasa Cîhanê dikaribû ji vê rewşa niha jî cîhek çêtir peyda bike."
Tags#Îran #Tîma_Neteweyî_ya_Îranê #Mehdi_Taremi #Kûpaya_Cîhanê2026 #Futbol #Yekbûn #Minab #Şehîdên_Minab
Your Comment