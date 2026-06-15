"Mêvan û diyalog.. Îmam Xumeynî.. cîhanê îslamî ber bi riya rast ve rêberî kir"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Analîz Pêwîstiya civakê bi rêberên xwedayî; Gelo hişê mirovahiyê ji bo biryargirtinê bes e?
EL-ALAM – Di bernameya “Dêv û Hewar” de, Xoşnaw nêrîneke kûr li ser paşketina civaka Îslamî û çareseriya wê pêşkêş kir. Li gorî Xoşnaw, pirsgirêka sereke ya misilmanan di qelsbûna biryardanê de ye.
Hiş û sînorên wê
Xoşnaw diyar dike ku hişê mirovahiyê (hişê rasyonel), her çiqas pêşketî be jî, ji bo temamkirina wê rêyê ku Xwedayê mezin ji bo mirovahiyê daniye, bi tenê têr nake. Ew dibêje: “Misilman hertim di biryarên xwe de paşve gav davêjin; ev nîşaneya wê yekê ye ku hişê mirovahiyê bêyî ronahiya xwedayî nikare rêya rast bibîne.”
Mîrateya Pêxemberan û Îmam Xomêynî
Li gorî vê nêrînê, di dîroka Îslamê de her dem pêwîstiya civakê bi kesayetên paqij û xwedayî (pêxember û îmam) hebûye. Xoşnaw, Îmam Xomêynî (re) weke mînakeke vê serdema nûjen dibîne; kesekî ku di biryarên xwe yên çarenûssaz de, nûneriya rêya asîmanî kiriye û civaka Îslamî ber bi rastiyê ve biriye.
Encam:
Peyama Xoşnaw zelal e: Rêbertiya siyasî divê bi exlaq û dîtiniya xwedayî ve girêdayî be. Bêyî hebûna kesayetên ku li ser şopa pêxemberan dimeşin, civak nikare ji qeyranên xwe yên siyasî û fikirî derkeve.
Xoşnaw: “Min Îmam Xomêynî nedît, lê ew bi min re dijî”
EL-ALAM – Di dewama axaftinên xwe yên li ser bernameya “Dêv û Hewar” de, dema ku ji Xoşnaw hat pirsîn: “Beşa herî balkêş a kesayetiya Îmam Xomêynî çi ye?”, wî bi daxuyaniyekê bal kişand ser hestên xwe yên kûr.
Xoşnaw dibêje: “Rast e, min tu carî Îmam Xomêynî ji nêz ve nedît û min ew tenê di televîzyonê de dît, lê belê ev ne asteng e. Îmam Xomêynî li cem min zindî ye û her roj bi min re dijî.”
Ev gotina Xoşnaw, nîşan dide ku bandora kesayetên xwedayî û rêberên mîna Îmam Xomêynî, ne girêdayî dema fîzîkî an hevdîtinên rûbirû ye; belkî ew bandoreke manewî ye ku di bîr û baweriya mirovên azad de her tim zindî dimîne.
EL-ALAM – Xoşnaw di peyama xwe de got ku hezkirina wî ji bo Îmam Xomêynî (q.s) tenê ji ber nav û dengê wî ne, belkî ji rêya gotinên wî, pirtûkên wî, xwendina wî û fikra wî ya mezin hatiye avakirin.
Wî zêde kir ku fikra Îmam Xomêynî fikrêkî risaletî bû, fikreke ku ji bo hemû cîhanê bû, bêyî ku cih, qebîle an neteweyek taybet were şertkirin.
Li gorî Xoşnaw, her ku li her devereke cîhanê zûlm li ser kesekî were kirin, Îmam Xomêynî wekî kesek tê dîtin ku li ser parastina wê bindestê radiweste. Wî got ku ev rastî, bi rêya Pêxemberê me (s.x.a) re têkildar e; rêyek ku hat ji bo rizgarkirina mirovahiyê, bêyî tu cudahiyek.
Hûrgiliyên zêdetir di vîdyoya pêvekirî de bibînin…
Etiket:
#Îmam_Xomêynî #Xoşnaw #ELALAM #FikraRisaletî #Mirovahî #Bindest #Vîdyo
Your Comment