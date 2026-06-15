"Ehmed Tirk: Ez bi xwe pirsgirêka Kurd im; nasname û zimanê min tê înkarkirin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ehmed Tirk, siyasetmedarê pêşeng ê kurd û şaredarê hilbijartî û ji kar hatî avêtin ê Mêrdînê, di konferansa 'Veguhestina demokratîk a komarê di sedsala duyem de' li Stenbolê de bi rexnekirina domandina siyasetên înkarkirina nasnameya kurdî got: 'Dipirsin kurd çi dixwazin? Ez kurê malbateke ku li Kurdistanê eraziyên fireh hene, lê nasnameya min tune, zimanê min nayê nasîn û gelê min tê paşguhkirin. Pirsgirêka Kurd ev e.' Wî herwiha li ser pêdiviya xurtkirina pêvajoya aştiyê û pêşkêşkirina nexşerêyek eşkere ji bo pêşerojê tekez kir.
"Li gorî rapora KurdPress, Ehmed Tirk, siyasetmedarê pêşeng ê kurd û şaredarê hilbijartî û ji kar hatî avêtin ê Mêrdînê, di konferansa 'Veguhestina demokratîk a komarê di sedsala duyem de' li Stenbolê de bi rê ve bir. Wî di axaftina xwe ya bi navê 'Siyaseta demokratîk û hêza civakê; ji herêmî heta komara demokratîk' de, ezmûna çend deh salan çalakiya siyasî ya tevgera kurdî nirxand û got ku ji destpêka çalakiya partiyên kurdî heta niha, hertim li ser hevjiyana demokratîk û biratiya di navbera gelên kurd û tirk de hatiye tekezkirin.
Wî bi îşareta serdema damezrandina Partiya Karker a Gel (HEP) got: 'Ji ber beşdarbûna konferansa kurdî ya Parîsê, mecbûr man ji Partiya Komarî ya Gel dest ji kar berdin. Piştî wê ji bo afirandina saziyeke siyasî ya nû hewldan da û Partiya HEP damezrand. Ji wê demê heta niha heşt partiyên kurdî hatin girtin yan jî hatin hilweşandin, lê em qet ji parastina siyaseta demokratîk dest bernedan.'
Tirk zêde kir: 'Di salên 1990î de bi kuştînên siyasî û dosyayên kuştînên zincîrê re rû bi rû mayîn. Hevalên hêja yên wek Mûsa Anter û Mehemed Sincar winda kirin, lê dîsa jî bawer bûn ku çareseriya pirsgirêka kurd di siyaseta demokratîk de ye û ji bo pêkanîna aştiya civakî, têkoşîna hevbeş bi hêzên demokratîk ên Tirkiyeyê re hilbijart.'
Şaredarê ji kar hatî avêtin ê Mêrdînê di berdewamiyê de ji bîranînek hevdîtina xwe bi Turgut Özal, serokkomarê berê yê Tirkiyeyê, di sala 1993î de behs kir. Wî got: 'Berî sefera Şamê ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re, bi Turgut Özal re hevdîtinek kir. Wî ji me re got: "Çûn yan neçûna we biryara we ye, lê eger we çû, ji Öcalan re bibêjin ku çareserî bi çek nayê bidestxistin. Divê siyaseta demokratîk bê xurtkirin û rêya têgihiştin û lihevkirinê bê lêgerîn."'
Ehmed Tirk bi îşareta rêveçûna aştiyê ya niha jî got: 'Tevî hevdîtinên pirjimar û danûstandinên ku piştî peyamên Abdullah Öcalan hatiye kirin, hê jî nizanin nexşerê çi ye, hêviyên aliyê din çi ne û hukûmeta bi rastî ji bo pêşerojê çi plan hene.'
Wî tekez kir ku hêzên siyasî yên kurd bi sebir û bêntengî rêveçûna niha piştgirî dikin û got: 'Em naxwazin aliyê ku vê rêveçûnê têk dibe bin. Lê dîsa jî, dibînin ku di civakê de hesta bêbaweriyê zêde dibe. Hêvîdar im ku ev rêveçûn bi ser bikeve û astengiyên li ber aştiya civakê werin rakirin.'
Tirk herwiha ji hêzên demokrat, çepgir û sosyalîst ên Tirkiyeyê xwest ku piştgirîya pêvajoya aştiyê bikin û got: 'Ji bo serkeftina vê pêvajoyê hewceyê hevpiştiya demokratên Tirkiyeyê ne. Eger em bikarin yek bibin, em dikarin hukûmet û saziyên siyasî bin pressure bikin ku gavên pêwîst bavêjin.'
Wî di beşek din ê axaftina xwe de behsa destnîşankirina şaredarên dewletê (qeyyûm) li şaredariyên bajarên kurdî kir û got: 'Meclisa Bilind a Hilbijartinê ji sê doran ragihand ku tu astengî li ber namzediya min tune. Sê caran bûm namzetê şaredariya bajarê mezin ê Mêrdînê, lê her car li şûna min qeyyûm hate destnîşankirin.'
Ehmed Tirk dûvre di bersiva pirsê de ku 'Kurd çi dixwazin?' got: 'Her tim dipirsin kurd çi dixwazin? Ez ji xwe mînak didim. Kurê malbateke mezin ê ku li Kurdistanê eraziyên fireh hene, lê nasnameya min tune. Zimanê min tune. Gelê min tê paşguhkirin. Pirsgirêka Kurd ez im; pirsgirêka Kurd li vir e.'
Wî bi tekezkirina ku tevgera siyasî ya kurdan qet nêzîkatiya veqetînxwazî nekiriye, got: 'Em di hemû jiyana xwe ya siyasî de cudaxwaz nebûne; hewldan daye ku em yekîtiyê bînin. Ji biratiya gelan parastine û tevî hemû siyasetên tepeserkar, dîsa jî bi siyaseta demokratîk bawer in. Naxwazin vê baweriyê winda bikin.'
Tirk di dawiyê de bi xîtaba hemû aktorên beşdarî pêvajoya aştiyê got: 'Li gelê kurd û li gelê Tirkiyeyê zulm nekin. Li şûna cudahiyê, yekîtiyê xurt bikin, gelê xwe hembêz bikin û bi plan û bernameyên ku pêşerojê misoger dikin, werin meydanê.'"
Your Comment