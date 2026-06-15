Tirkiye û PKK li herêmên sînorî yên Herêma Kurdistanê di qonaxa “xurtkirina binkeyan” de ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —[Raport] Di navbera aştiyê û amadebariya leşkerî de: Tirkiye û PKK li Herêma Kurdistanê “şer û dîplomasiyê” bi hev re dimeşînin
NAVENDA NÛÇEYAN – Li gorî raporteke kovarê “National Context”, tevî ku proseya aştiyê di navbera hikûmeta Tirkiyê û PKK-ê de ketiye qonaxeke nû, lê belê pêşhatên meydanî li Herêma Kurdistanê nîşan didin ku her du alî hewl didin “şiyanên xwe yên leşkerî” xurt bikin. Ev rewş nîşana bêbaweriya kûr a di navbera her du aliyan de ye.
Xurtkirina binkeyên artêşa Tirkiyê
"Li gorî vê analîzê, artêşa Tirkiyeyê di mehên dawî de avakirina bingeh û binesaziyên leşkerî yên nû li herêmên sînor ên Herêma Kurdistanê, bi taybetî li dora Amêdî (Dihokê), deverên nêzîkî sînorê Tirkiyeyê û herêmên Sidkanê li sêgoşeya sînor a Iraq, Tirkiye û Îranê, zêde kiriye. Raporên ji avakirina cihên daketina helîkopterê û cihên lojîstîk ên nû ji aliyê artêşa Tirkiyeyê ve didin zanîn; kiryareke ku nîşan dide Enqere hê jî hebûna leşkerî ya demdirêj a xwe li bakurê Iraqê pêwîst dibîne."
PKK û “tora şikeftên bin erdê”
Li hember vê, çavkaniyên nêzîkî PKK-ê piştrast dikin ku ew li navçeyên çiyayî yên di bin kontrola xwe de, tora şikeft û tunelên xwe berfireh dikin. Armanca van toran parastina hêzan e li hember pêşveçûnên muhtemel ên artêşa Tirkiyê. Îstixbarata Tirkiyê jî van liv û tevgeran piştrast dike û îdîa dike ku PKK tevî nîqaşên siyasî, amadebariya xwe ya şer kêm nekiriye.
“Pêşveçûna hevdem” a dîplomasî û şer
Analîst vê rewşê wekî “pêşveçûna hevdem a danûstandinan û xendeqçêkirinê” binav dikin. Her çend qada siyasî metirsiya şerekî berfireh kêm kiribe jî, PKK hewl dide “nexşeya duyem” (Plan B) biparêze.
Daxuyaniyên îstixbarata Tirkiyê û hêza çêkirina şertan
Rêveberê îstixbarata Tirkiyê îdîa dike ku beşek ji serkirdayetiya PKK-ê li dijî pêşniyarên Abdullah Ocalan tevdigerin û çêkirina tunelan bi proseyeke “çekdanînê” re nayê. Li aliyê din, şîrovekar bawer dikin ku PKK ji van estihkaman ji bo zêdekirina “hêza xwe ya danûstandinê” sûdê werdigire. Ji ber ku Tirkiyê hîn gavên hiqûqî û siyasî yên pêwîst ji bo hêsankirina derketina hêzên PKK-ê neavêtiye, ev kom li ser parastina pozîsyonên xwe berdewam e.
Encam:
Ev pêşhat nîşan didin ku tevî pêşketina nisbî ya siyasî, hevsengiyên ewlehiyê li bakurê Iraqê hîn jî aloz û şikestî ne. Her du alî xwe ji bo her du senaryoyan (aşitiyê yan jî vegera li aloziyê) amade dihêlin.
#HerêmaKurdistanê #Tirkiye #PKK #ProseyaAştiyê #Analîz #Sînor #Ewlehî
Your Comment