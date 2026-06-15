Pizîşkîyan: Tîma danûstandinê tu carî ji xetên sor ên Rêberê Bilind dernakeve

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Cîna giştî ya «Hikûmdariya Hevgirtî» bi beşdariya Mesûd Pizîşkîyan, Serokkomar, çend endamên kabîneya hukûmetê, walîyan û zêdetir ji 3 hezar û 500 fermandar û bahişdaran ji seranserê welêt pêk hat.
Di vê cînê de, herî dawîyên tedbîr û bernameyên hukûmetê di çar qada sereke de, ku tê de «navçe-meydarî û mizgeft-meydarî», «nûvekirin û vejandina navçeyên ji şer zirar dîtine», «neheza avakirina dibistanan û bi cih anîna edalet a perwerdehiyê» û «birêvebirina xerckirinê yên enerjî û çavkaniyan» hene, li parêzgehên cihê hatin nirxandin.
Serokkomar di destpêka axaftina xwe de, bi bîranîna şehîdên şerê tewîlî yê dawî û bi pesindana rêberiya Rêberê Bilind, serkeftina bişkoj a gelê mezin ê Îranê û şervanên welêt di şerê dawî de pîroz kir û got: serkeftina di qada dîplomasiyê de, belgeyekî nû ye ji serbilindiya gelê Îranê, ku bi rawestîn û berxwedan li hember daxwazên zêde hat bidestxistin û heybet û serbilindiya welêt anî.
Pizîşkîyan bi spasdariya tîmê danûstandinê, di nav wan de Dr. Muhammed-Baqir Qalîbaf û Dr. Seyyid Abbas Îraqçî, destnîşan kir ku ev destkeftî encama yekîtî, hevgirtin û hemahengiya bêhempa di navbera sê desthilatî û hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê de ye. Ew got ku bicihanîna tam a peymanan, di rewşa ku aliyê din bi peymanên xwe ve girêdayî bimîne, dikare bingeha çareserkirina gelek pirsgirêkan li herêmê çêbike û şertên nû di qadê navneteweyî de pêk bîne. Ew jî got ku nîgerî û hêrsbûna rejîma sionîst li ser vê pêvajoyê, nîşaneyekî zelal e ji serkeftin û serbilindiya gelê Îranê, û bi xêrûberî ev rê dê bi hêz berdewam bibe.
Serokkomar tekez kir ku tîma danûstandinê ku ji bo îmzeyê dê were şandin, bi rengekî qet ji çarçoveyên û siyaseta ku ji aliyê Rêberê Bilind hatine diyarkirin dernakeve û hemû gavên wê di çarçoveya berjewendiyên neteweyî û xetên rêkê yên rejîmê de tên birêvebirin.
Pizîşkîyan herwiha rêberî û piştgiriya Rêberê Bilind di gihîştina vê serkeftina dîplomatîk de wekî aliyekî biryardar binav kir û zêde kir: bêyî rênîşandan û piştgiriya wî, pêkanîna wisa destkeftiyek ne pêkan bû. Niha erkê her kesî, hukûmet û hemû rûknên desthilatê ye ku bi hemahengî û hevkarî welêt di qadan cihêreng de xurt bikin û rêyê pêşketin û pêşveçûnê bilez bikin.
Di berdewamiya axaftina xwe de, bi tekezkirina li ser rola bingehîn a walîyan, fermandarên qezeyan, bahişdaran û şaredaran di birêvebirina welêt de, got: pêşeroja welêt, em û hûn diafirînin. Çiqas nêrîna me bilindtir, çiqas qada dîtina me berfirehtir û çiqas irade ya me bihêztir be, ewqas destkeftiyên mezintir dê bêne bidestxistin. Divê di vê rêyê de ji kapasîteya nîşangar, ezmûna şarezan û beşdariya hemû komên gelî sûd were girtin.
Pizîşkîyan bi tekezkirina ku Îrana sibehê, encama xebata îroya me ye, got: eger em çavdêriya herî baş bikevin, dê encamên herî baş saz bikin, û eger nêrîna me sînorkirî be, pêşerojekî daxwazkirî nayê avakirin. Wî zêde kir ku pêkanîna pêşketin û bilindbûna welêt bêyî beşdariya gel û sûdwergirtina ji hemû kapasîteyên civakî ne pêkan e.
Serokkomar bi tekezkirina li ser pêwîstiya beşdariya giştî di pêvajoya pêşvebirina welêt de got: divê em welatekî ava bikin ku herî baş be û gel di nav de hest bike ku di avakirina pêşeroja xwe de rolekî bandordar heye. Wî zêde kir ku her rêveberê ku dikare herî zêde beşdariya gel û hevkarî bike, dê serketîtir be.
Pizîşkîyan bi gotina ku nêrîna hukûmetê ne tenê rêdana fermanan ji navendê û bicihanîna wan li parêzgehan e, lê her weha walî û rêveberên parêzgehan di şertên cihê de xwedî kapasîteyên girîng in. Wî got her carê van kapasîteyan hatine çalak kirin, encamên hêja hatine bidestxistin.
Zêdetir bixwînin:
Pizîşkîyan: peymanê navbera Îran û Amerîkayê jî rojnê îmza dibe
Serokkomar got ku karûbarên rêveberên parêzgehî bûne sedema bêhêvîbûna dijmin; dijmin qet pêşbînî ne dikir ku Komara Îslamî ya Îranê dikare di şertên dijwar de welêt bi vî awahî bi aramî û birêvebirina xwe ya bilind birêve bibe.
Ew got ku destkeftiyên îro, ku wekî serkeftinên dîplomatîk û neteweyî têne dîtin, encama yekîtî û hemahengiya di astên herî bilind ên welêt de ne. Li heman astê de, di astên xwendinî û civakî de jî, bi hêla hevpeyvînî û hevkarî, gelek pirsgirêk dikarin bên çareser kirin.
Pizîşkîyan got heta ku em li gel hev bin, tu hêz nikare welêt zirar bide an jî wî li erdê bike. Dijmin difikirî ku di rewşeke serîlêdana leşkerî li dijî Îranê de, gel dê ji rejîmê dûr bikeve, lê belê gelê Îranê bi amadebariya mezin û bêhempa sûk û dewlet, welêt û şoreşa xwe parast. Wî got ku ev gel layiqê mezintirîn supasdarî ye û berpirsiyar jî divên bi rastî û bi dildariyê xizmeta wan bikin.
Di beşa din a axaftina xwe de, Pizîşkîyan birêvebirina xerckirina enerjiyê wekî yek ji pêwîstiyên jiyanî yên welêt binav kir û bi tekezkirina li ser rola walîyan, fermandarên qezeyan û bahişdaran got: gava yekem di vê rêyê de, hişmendî û rastkirina çanda xerckirinê ye. Ez bawer nakim ku tenê bi navnûçe û zordarî dikare encam werbigire. Hînkarîyên dinyayî û olî yên me bi têgihiştinên gelek li ser dûrbûna ji israf û tabdîr tije ne, û divê ev têgihiştin ji bo gel were ravekirin.
Serokkomar zêde kir ku rastkirina şêwaza xerckirinê divê ji saziyên îdarî dest pê bike û dûv re berdewam bibe bo beşên din û mehellan. Bi beşdariya gel, mimkun e ku herî kêm 30% teserûf di xerckirina enerjiyê de were bi dest xistin, û ev tişt ji her tiştî zêdetir xwestin û peyrevçûna rêveberan dixwaze.
Pizîşkîyan tekez kir ku divê rewş ne wisa be ku em neçar bin brîna baran û gazê ji bo pîşesazî û hilberînê qut bikin. Divê ji bo birêvebirina xerckirinê rêçikên karûbarî û bandordar bên çêkirin û rêveberên herêmî dikarin di vê qada de roleke girîng bilîzin.
Bi îşaretkirina li ser şertên pêşketina domdar, Serokkomar got ku pêşketin divê li gorî kapasîte û çavkaniyên xwezayî yên welêt be. Nabe ku bajaran û gundan berfireh bikin, lê ji bo ava, elektrîk, hewayê û binpêkirinên din yên pêwîst planek tunebê. Her rêveberê ku pêşketin bêyî nazarkirina li çavkaniyên xwezayî bişopîne, ji bo nifşên pêşerojî ziyanê dike.
Wî herwiha bal kişand ser pêwîstiya amadekirina bernameyên karûbarî ji bo kêmkirina xerckirina enerjiyê û got: her fermandar, bahişdar û rêveberê îdarî divê rewşa niha ya xerckirina enerjiyê li herêmê xwe nas bike, bernameyên çaksazî û armancên kêmkirinê diyar bike. Walî jî divên di civînên pêş de rapora performansa saziyên bin dest xwe di vê warê de bistînin û binirxînin.
Serokkomar got parêzgeh û beşên ku herî zêde teserûf bikin, dê werin pesindin û wekî mînak bên pêşkêşkirin. Perwerde, endezyariya xerckirinê û bilindkirina karîgeriyê ji erkanê sereke yên vê polîtîkayê ne. Her wiha, di rewşa nebûna hevkariyê ya hin beşan de, tedbîrên rawestandinî û cezakirinî jî, wekî sînorkirinên enerjiyê an jî bicihanîna cezayan, di nav planê de ne.
Pizîşkîyan bi tekezkirina li ser guherîna nêrîn û tevgerên rêveberî got: ji bo gihîştina şertên çêtir, divê pêşbazî di karîgeriyê, karîdanî û baştirbûnê de li hemû astên rêveberiya welêt were çêkirin.
Serokkomar ji hewildanên asnafan, pîşesaz û bazirganên welêt jî spas kir û got ku çalakvanên aborî di şertên cihê de her tim li gel gel û rejîmê bûne, û hukûmet xwe berpirsiyar dibîne ku astengiyên çalakiyên wan rakin û ji kapasîteyên wan piştgirî bike.
Pizîşkîyan herwiha ji walîyan xwest ku ji rewşa maîşetî û refahê ya karmendan û bedena îdarî ya bin kontrola xwe re baldar bin û zêde kir ku razîbûna karmendan, dibûne sedema zêdekirina razîbûna giştî û bilindkirina qalîteya xizmetguzariyê ji bo gel.
Di beşa dawî ya axaftina xwe de, Serokkomar yekîtî, hevgirtina civakî û afirandina hevgirtinê wekî girîngtirîn erkên rêveberên herêmî binav kir û got: hêza rastîn a welêt di sermayeya civakî û hevkara gel de ye. Her car gel li gel rejîmê be, tu hêz nikare irade ya xwe li ser gelê Îranê bi ferz bike.
Pizîşkîyan bi îşaretkirina li ser hewildanên dijminan ji bo afirandina şikaf û cudabûnê di civakê de got: divê hemû kes di rêya Rêberê Bilind de bibin û yekîtîya neteweyî hem di nav welêt de hem jî di têkiliyên bi welatên cîran de xurt bikin. Gava ew hatiye ku cudahiyên hizbî bêne alîkî û li ser bingeha karîgerî, edalet û qalîteya xizmetguzariyê hevkarî were berfirehkirin.
Serokkomar herwiha li ser pêşxistina têkiliyên bi welatên îslamî û cîranan tekez kir û got ku welatên îslamî bira yên me ne û divê ji bo xurtkirina têkiliyên hevdu hevkarî bikevin. Ev nêrîn divê bibe bawerî û rêbazek hevpar di nav hemû rêveberên hukûmetê de.
Pizîşkîyan bi îşaretkirina li ser baldarîya taybet a Rêberê Bilind li ser pêşxistina têkiliyên herêmî zêde kir ku bi rênîşan û rênayîkên wî yên bijartî, di hefteyên dawî de gelek pirsgirêk û kêşeyên bi welatên cîran re çareser bûne. Ev pêvajoyê divê bi ciddî berdewam bike û li şûna avêtina şikaf û aloziyê, şertên hevkarî û hevkarîya hevpar xurt bibin.
Pizîşkîyan di dawiyê de qeyd kir ku yekîtî di bingehên nav welatên îslamî de bingehînek qetî ye û her çend di hin hereket û nêrînan de cudahî hebin jî, divê li dorê nirx û berjewendiyên hevpar hevgirtin were dîtin. Hemû em berpirsiyar in ku ji bo xizmetguzariyeke baştir ji bo gel, roj bi roj xebata zêdetir bikin û bi rênîşanên Rêberê Bilind, rêya pêşketin û bilindbûna welêt bi hêz berdewam bikin.
Dawiya peyamê
Your Comment