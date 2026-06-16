Şêx Abdullah El-Deqaq: Al-Xelîfe xulamê Amerîka, Mûsad û Îsraîlê ye

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şêx Ebdullah Ed-Deqaq, Rêveberê Hawzeya Îlmî ya Behreynîyan li Qumê û nûnerê Şêx Îsa Qasim, Rêberê Şoreşa Behreynê, di hevpeyvînekê de bi vê daxuyaniyê ku Komara Îslamî ya Îranê bihêz û yekgirtî ye, anî ziman: Neteweya Îranê, neteweyeke ku ji sazî, kombûn û gel pêk tê, ne girêdayî kesan e. Tevî şehîdbûna rêberê şehîd, Seyid Elî Xamene'î û şehîdbûna rêberên din di şerê 12-rojî de, pergala Komara Îslamî ya Îranê sax maye."
Wî zêde kir: "Ev nîşan dide ku Îran neteweyeke bihêz e. Ji ber vê yekê ji şehîdbûna kesan bandor nabîne û ne lawaz dibe, her çend bandora wan bimîne û neteweya ku li ser saziyan hatiye avakirin, bihêztir e."
Vî alimê mücahid ê Behreynî bi daxuyaniya ku Trump gelê Îranê nas nake, got: "Trump di heriyê de maye. Pirsgirêka Trump ev e ku gelê Îranê fam nake û nas nake. Gelê Îranê xwedî sebira stratejîk, plansaziya demdirêj, evîna ji welatê xwe û ne devjêberdana mafên xwe ye."
Ed-Deqaq bi îşaretekê li ser têkçûna Trumpê li hember gelê bihêz ê Îranê destnîşan kir: "Trump bi xeletî bawer dikir ku Îran mîna Venezuela ye. Îran neteweyeke temamen cuda ye û di dawiyê de li ber daxwazên Îranê teslîm bibe. Komara Îslamî Trumpê riswa kiriye û ew ê mecbûr bimîne ku ji bo rûyê xwe biparêze, bêje ku serketiye."
Rêveberê Hawzeyên Îlmî yên Behreynîyan bi îşaretekê li ser zilm û tawanên Al Xelîfe li Behreynê û girtina hejmareke mezin ji aliman û şiayan li wî welatî, anî ziman: "Rêjîma Al Xelîfe ji textê xwe ditirse û bawer dike ku bi girtina aliman dikare hêza xwe biparêze. Al Xelîfe karmendê Amerîka, Mosad û Îsraêlê ye."
Wî bi daxuyaniya ku rêjîma Al Xelîfe di berjêriya hilweşînê de ye, zêde kir: "Parastina hêzê hewceyê têgihiştin û piştgiriya gel e û heke Al Xelîfe li ser nefret û zilmê xwe yê li dijî gel berdewam bike, ew ê zû hilweşe."*
……………
Dawîya Peyamî/
Etîket / Nîşan:
Behreyn
Rêjîma Al Xelîfe
Şerê yekîtî yê sêyem (Şerê cebarî yê sêyem)
Şerê Remezanê
Şêx Ebdullah Ed-Deqaq"*
Your Comment