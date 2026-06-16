Wall Street Journal: Trump armancên xwe yên li dijî Îranê guhert / Tengava Hormuzê; «pas»a Trump ji bo Îranê

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —–Belav kir ku rojnameya amerîkî Wall Street Journal (WSJ) di analîzeke xwe de balê dikişîne ser guherîna nêzîkatiya Donald Trump li hember Îranê. Li gorî vê raporê, pêvajoya lihevkirina di navbera Tehran û Washingtonê de, ne nîşaneya serketineke stratejîk a Amerîkayê ye, belê nîşaneya paşvekişîna Qesra Spî ji wan armancên ku di dema aloziyan de li dijî Îranê hatibûn ragihandin.
Nermbûna helwesta Waşingtonê
Di gotara xwe ya edîtorî de, WSJ dinivîse ku lihevkirina ku di navbera her du welatan de hatiye çêkirin, ji armancên destpêkê yên rêveberiya Amerîkayê yên dema zêdebûna aloziyan gelekî dûr e û di pratîkê de nîşan dide ku Waşingtonê di helwesta xwe ya li hember Tehranê de nermbûnek çêkiriye.
Sedemên paşvekişînê
Li gorî raporê, Trump di demekê de dest bi guhertina helwestên xwe kiriye ku hem rastî fişarên siyasî yên navxweyî hatiye û hem jî ji ber encamên îhtîmal ên her cure operasyoneke leşkerî li dijî Îranê bi fikar e. Rojname tekez dike ku Serokê Amerîkayê li dijî operasyonên leşkerî yên ji bo destxistina depoyên uranyuma pîtandî û vekirina Tengava Hormuzê derketiye. WSJ amaje dike ku Trump ji encamên berfireh û lêçûnên giran ên operasyoneke leşkerî ya li dijî Îranê agahdar e û ev mijar di biryarên wî de xwedî roleke bingehîn e.
Bandora siyaseta navxweyî
Di dewama analîzê de tê gotin ku nêrînên aborî û siyasî yên navxweyî jî li ser guhertina nêzîkatiya Washingtonê bandor bûne. Li gorî nivîskarên raporê, daketina bihayê sotemeniyê di beriya hilbijartinên navîn ên Amerîkayê de, yek ji armancên sereke yên Trump bûye; mijarek ku dikare bandorê li rewşa siyasî û raya giştî ya vî welatî bike.
Hişyariya derbarê Tengava Hormuzê
Di dawiya analîzê de, WSJ hişyariyê dide ku Îran hêj xwedî kapasîteyên stratejîk e û di pêşerojê de dikare mijara girtina Tengava Hormuzê wekî amûrekê ji bo fişarê û zêdekirina hêza xwe ya danûstandinê di hevkêşeyên herêmî û navneteweyî de bi kar bîne.
……………
Dawîya Peyamî/
Etîket / Nîşan:
#WallStreetJournal #Îran #DonaldTrump #Washington #Amerîka #Tehran #TengavaHormuzê
Your Comment