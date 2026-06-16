Hukma îdamê ya Cewad Zemânî û Ebûlfazl Sa‘dî, yên ji serokên çekdar ên ku di kudetaya Çileya 1404an de beşdar bûn, hate îcrakirin

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di bin şert û mercên ku bi navê “kudetaya Amerîkî-Siyonîstî ya 18 û 19ê Çileyê salê derbasbûyî” hatine binavkirin, û di encama tevgerên şermezar û dijî-ewlehiyê yên hêzên terorîst ên dijmin de, zirarên giran gihiştin welêt û hezarî ji welatiyên bêguneh û hêzên parêzvanê ewlehiyê li seranserê Îranê şehîd bûn.
Herwiha, ev hêz, wek piyadeyên dijmin, sedem û şertên pêwîst ji bo êrîş û kiryarên dijwar ên dijmin li dijî welêt amade kirin.
Hocat-ul-Îslam wal-Muslimîn Muhammed sadiq Ekberî, serokê giştî yê dadgeriya parêzgeha Simnan, ragihand ku hukma îdamê ya du mehkûmên dozê yê têkçûnên Tîrmaha sala 1404an li qezaya Şahrûdê hatiye îcrakirin, û got ku dosyayên van sûcdaran piştî derbasbûna hemî qonaxên qanûnî di şaxên lêpirsîn û destpêkî yên vê qezayê û di Dadgeha Bilind de, bi sibehê îro gihîştin qonaxa bicihanîna hukmê.
Ew di ravekirina hûrguliyên van dozeyan de got ku di dema bêaramî û têkçûnên Tîrmaha 1404an de li Şahrûdê, van kesan bi sûdwergirtina ji daxwaz û xwestekên hin beşên civakê û di çarçoveya armancên dijminên Amerîkî-Siyonîst de li dijî Komara Îslamî ya Îranê, gelek sûc pêk anîn; di nav wan de wîran kirin û şewitandina milkên giştî û taybet, têkdanîna nizam û ewlehiya giştî, civîn û peyman li dijî ewlehiya welêt, û gelek kiryarên din ên sûcdar hebûn.
Serokê giştî yê dadgeriya parêzgeha Semnanê di berdewamiyê de zêde kir ku piştî qewimîna van bûyeran, dadgehê qezaya Şahrûd bi hevkariya saziyên ewlehî û pençayî, lêgerîn û şopandina van alîyan kir, û ji bo tawanbaran Cewad Zemânî kurê Eligasr, û Ebûlfazl Sa‘dî kurê Abbasalî, dozên dadwerî vekirin.
Ekberî destnîşan kir ku li gorî naveroka dosyayan, lêkolînên kirinî û hukmên derxistinî, mehkûmên vê dozê di dema têkçûnên Tîrmaha 1404an de li Şahrûdê de, bi beşdarbûna çalak di serhildan û kiryarên tund de, sûcên cihêreng pêk anîn; di nav wan de wîran kirin û şewitandina milk û cihên giştî û taybet, civîn û peyman li dijî ewlehiya navxweyî û derveyî ya welêt, têkdanîna nizam û ewlehiya giştî, çêkirina tirs û tirsandinê li civakê, hilgirtin û bikaranîna çekên germ û sar, muharebe bi riya kişandina çekê, efsad fîl-erd, teşwîq û teşwîlkirina kesan bo tevlêbûna di nav têkçûnan de, û kiryarên organîzekirî yên li dijî ewlehiya welêt bûn.
Wî herwiha got ku, li gorî belgeyên di dosyayan de, mehkûman herwiha bişkandina amûr û deriyên çend şaxên bankê, avêtina asûdî û serhildan li ber fermandarî, serwarxistina erebeya polîs û beşdarbûna di şewitandina wê de, êrîş li xaniyê kesekê û wîran kirina erebeyan, û gelek kiryarên din ên sûcdar kirin ku di têkçûna nizam û ewlehiya civakê de bandorên giran hebûn.
Serokê giştî yê dadgeriya parêzgeha Simnanê, bi şert û mercên hestyar ên vê dozê re, destnîşan kir ku ji destpêka avakirina dosyayan de, di civînên cihêreng û domdar de li ser şopandina rêya lêpirsîn û destnîşandina sûcên girêdayî bi vê dozê, ez bi şahsî li ser pêvajoya lêkolîn, dadrêsî û derbasbûna qonaxên qanûnî çavdêrî kirime da ku di çarçoveya tekezên serokatiya cûdî ya dadgehê de, hemî kiryarên dadwerî bi parastina şertên qanûnî û mafên alîyên dosyayê were kirin.
Wî berdewam kir ku hemî qonaxên lêkolîn, şopandin û dadgehînê ya vê dozê bi şertên qanûnî, baldarî û lezgîniya pêwîst pêk hatin, û piştî lêkolîna li Dadistana Giştî û Şoreşê ya Şahrûdê û şaxa yekê ya Dadgeha Şoreşê ya wê qezayê, mehkûman li cezayê îdamê û destgirtina hemî mal û sermaye yên ji liv û negiv hatin dadkirin; û vê biryara derbasbûnê hate şikayet kirin.
Ekberî got ku yek ji şaxên Dadgeha Bilind piştî lêkolîna hûrgulî ya dosyeyê, îtîraz û şikayetkirina mehkûman red kir û biryarê bi şert û rêgezên dadgehînê re saz dît, û hukma derxistî tesbît û piştrast kir.
Wî di berdewamiyê de destnîşan kir ku piştî qetbûna hukmê û derbasbûna hemî prosedurên qanûnî yên pêwîst, hukma îdamê ya li dijî van du mehkûman bi sibehê îro hatiye îcrakirin.
Serokê giştî yê dadgeriya parêzgeha Simnanê di dawiyê de tekez kir ku saziyên dadwerî yên parêzgehê di nav şertên sûcên organîzekirî, kiryarên ku ewlehiyê giştî dikin holê, û destdirêjî li ser can, mal û aramî ya gel de, bi qetî û di çarçoveya qanûnê de tevdigerin; û di heman demê de, parastina mafên qanûnî yên kesan û bicihanîna rast a pêvajoyên dadgehînê di hemî qonaxan de diketin ber çavan, û nehiştin ku ewlehî û aramî ya civakê were xera kirin û bibe hincet bo kiryarên êrîşkar ên dijminên Amerîkî-Siyonîst li dijî nîzama Komara Îslamî ya Îranê.
Dawîya Peyam
"Etîket/Tag"
"Tevger/Protesto"
"Darvekirin/Îdam"
Your Comment