“Encûmena Bilind a Yemenê daxuyaniyên sivik ên Trump ên li ser Mekkeyê şermezar kir”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Encûmena Şêwirmendiyê ya Parlamentoya Yemenê di daxuyaniyeke fermî de, daxuyaniyên dawî yên Donald Trump, Serokê Amerîka, yên derbarê Mekkeya Mukerreme de şermezar kir û ew weke heqareta eşkere li pîrozgehên Îslamî dît. Ev meclisê tekez kir ku ev helwest berdewamiya siyaseta dijminane ya Amerîka li dijî ummeta Îslamî û sembola dijminatiya li hemberî nirx û sembolên olî yên Mislimanan e. Reaksiyona Encûmena Şêwirmendiyê ya Parlamentoya Yemenê piştî belavbûna postek ji Trump derbarê Barack Obama de bû, ku tê de peyva “Meke” di vegotina pirtûkxaneya Obama de hatibû bikar anîn; mijarek ku di hin welatên Îslamî de bûbû sedema bertekan. Trump demek berê di postekê de nivîsîbû: “Pirtûkxaneya Obama dê deh salên din Meke be ji bo wan kesên ku ji Amerîka nefret dikin.”
Di vê daxuyaniyê de, bêdengiya dewlet û saziyên fermî yên cîhana Îslamê li hemberî tiştê ku weke “heqaretên dubare yên rojava li pîrozgehên Îslamî” hat binavkirin, hat rexnekirin û hatiye diyarkirin ku ev nêzîkatî rê ji dubarekirina van kiryaran û daxuyaniyan re vedike. Encûmena Şêwirmendiyê ya Parlamentoya Yemenê herwiha Mekkeya Mukerreme, Medîneya Munewere û Mescîda Eqsayê weke xêzên sor ên herî girîng ên cîhana Îslamê da zanîn û parastina wan weke erkeke olî û exlaqî ji bo hemû Mislimanan binav kir.
Ev encûmen ji konfederasyon û meclisên qanûnî yên welatên Ereb û Îslamî xwest ku civîneke awarte ji bo lêkolîna vê mijarê li dar bixin û helwestên hevdeng di piştgiriya pîrozgehên Îslamî de bigirin. Di dawiyê de, ji gelê Yemenê û gelên din ên Îslamî hat xwestin ku bi lidarxistina komcivîn û meşên protestoyî û herwiha bi piştgiriya dorpêçên siyasî û aborî, nerazîbûna xwe li hemberî tiştê ku weke heqaret li pîrozgehên Îslamî hat binavkirin, nîşan bidin.
…………..
Dawîya Peyamî
Peyvên Kilît:
Trump Xabîs, Yemen, Misliman, Mekkeya Mukerreme, Yemen
Your Comment