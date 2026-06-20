Heke Îsraîl ji herêmên dagirkirî yên Lubnanê venekişe, dê çi bi serê peymanê were?

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kanala 12. ya Îsraîlê ji çavkaniyeke payebilind a rejîmê ragihandiye ku Serokwezîr Benyanyamin Netanyahu tekez kiriye ku Îsraîl dê li herêma ewlehiyê ya di nav axa Libnanê de heta ku hewce bike bimîne. Ev daxuyanî di demekê de tê ku bendê yekem ê Peymana Têgihiştinê ya Îslamabadê ya di navbera serokên DY û Îranê de, hem rawestandina şer li hemû cephan û hem jî "misogerkirina serwerî û yekitiya erdî ya Libnanê" wekî şert destnîşan kiriye.
Helwesta Îranê:
Wezîrê Derve yê Îranê, Bayezîd Ebaqî, û serokê tîma mûzakereyan, Egîd Qalibaf, ragihandine ku ev bend tê wateya vekêşana Îsraîlê ji axa Libnanê. Ji nêrîna wan, mayîna Îsraîlê li Libnanê, tewra ku êrîşên xwe rawestîne jî (ku heta niha ev yek pêk neaniye), xetereyeke eşkere ji bo berxwedanê û her wiha ji bo Libnan û Îranê ye.
Pêşniyara stratejîk:
Li gor vê rewşê, tê gotin ku tewra ku DY hemû sozên xwe yên din jî bicîh bîne - wekî rakirina aboriyê ya deryayî, azadkirina malîyên Îranê (ku heta niha pêk nehatiye), û sepandina betalkirina cezayên neftê - jî, divê Tengava Hirmizê vebe. Vebûna Tengava Hirmizê tenê di beramberî rakirina aboriyê ya deryayî de, wekî xeletiyeke stratejîk û dijî Peymana Têgihiştinê tê hesibandin.
Şertên vebûnê:
Ji ber vê yekê, heta ku hemû bendên ku di bendê 13. de hatine nivîsîn - bi taybetî:
- Bendê 1 (rawestandina şeran û misogerkirina serwerî û yekitiya erdî ya Libnanê),
- Rakirina aboriyê ya deryayî,
- Azadkirina herî kêm 12 milyar dolarê malîyên Îranê,
- Testa sepandina betalkirina cezayên neftê -
hemû bi temamî pêk neyên, divê Tengava Hirmizê girtî bimîne. Ev yek ne tenê şertê aqil e, di heman demê de beşek ji Peymana Têgihiştinê ye.
Encam:
Gel û hemû çavdêr dê bi eşkereyî li ser bicîhanîna rast a peymanê israr bikin. Her kêmasiyek dikare bibe sedema encamên ziyandar. Di vê xalê de, nikare bi hêviyeke baş kêmasiyên were paşguh kirin.
Dawîya Peyam
Your Comment