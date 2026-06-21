Piştî hişyariya Îranê, li başûrê Lubnanê aramî vegeriya; li bilindahiyên Alî el-Tahir agirbesteke di nav her du aliyan de hate pejirandin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu'l-Beyt (S.X) – ABNA – Piştî hişyariya Îranê li ser domandina êrîşên dagirkerane yên rejîma Siyonîst li başûrê Lubnanê û paşê ragihandina agirbestê, medyayên Lubnanî ji vegerandina aramiyê li başûrê vê welatê re nûçe didin.
Nûçegihanê kanala Al-Manar ragihand ku: “Ji êvara duh heta vê gavê, aramiyeke tam li hemû deverên başûrê hakim e û li ser tu eksên şerê tu guherîna girîng a meydanî nehatiye tomarkirin.”
Wî got ku ev aramî di eksa Bilindahiyên Alî el-Tahir de jî tê dîtin; deverek ku li nêzîkî Nabatieh ya stratejîk e. Li wir aramiyeke rastîn a her du aliyan heye, ku nîşan dide ku heta niha tevahî çalakiyên leşkerî rawestiyane û tu tevgera leşkerî ya eşkere tune ye.
Tora Amerîkî ya CNN bi vegotina yek berpirsiyarê Îranî ragihand ku rawestandina êrîşên Îsraîlê li Lubnanê, girîngtirîn mijara ajandeya heyeta Îranê ye di danûstandinên îro de li Switzerland bi Amerîkayê re.
Ev berpirsiyar got ku Îran vê qonaxa axaftinan wek beşek ji danûstandinên fermî yên di peymana destpêkê de nehêle, ji ber ku hîn hin xalên bingehîn yên têgihiştinê nehatiye bicihanîn. Ya herî girîng jî ew xala ku li ser bidawîkirina şer li Lubnanê radiweste.
Berê jî tora CBS News bi vegotina çavkaniyek dîplomatîk ragihand ku: “Heyetên Îranî û Amerîkî dixwazin di civîneke awarte û lezgîn de mijara Hezbullah û Îsraîlê nîqaş bikin.” Li gorî vê çavkaniyê, civîna yekem a her du heyetan dê bi vê mijarê dest pê bike.
Piştî ragihandina girtina Tengava Hurmuz ji aliyê Qerargeha Navendî ya Xatemu'l-Enbiya ve û hişyariya girtina gavên din heke êrîşên Îsraîlê li Lubnanê bidomin, berpirsiyarên rejîma Siyonîst ji rawestandina operasyonên artêşa xwe li başûrê Lubnanê agahdar kirin.
Channel 12 ragihand ku Benjamin Netanyahu û Îsraîl Katz ferman dane artêşê ku bêyî vekişîna ji pozîsyonên dagirkirî, hemû operasyonên li başûrê Lubnanê rawestîne.
Ev tor got ku biryara agirbestê ya Netanyahu û Katz bi hevrêziya United States hatiye girtin.
Herwiha malpera nûçeyan a Îbranî Walla bi vegotina çavkaniyek leşkerî ya Îsraîlî ragihand ku Eyal Zamir, serokê stafa giştî ya artêşa Îsraîlê, piştî civîna nirxandina rewşa ewlehiyê fermana agirbestê derxistiye.
…………..
Dawîya Peyam/
Etîket: Îran, Amerîka, Hizbullah, rejîma Siyonîst, Lubnan, Tengava Hurmuz, agirbest.
Your Comment