Peymana Têgihiştinê ya Îslamabadê di navbera Komara Îslamî ya Îranê û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Metna lihevkirina di navbera Komara Îslamî ya Îranê û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) de bi vî rengî ye:
Komara Îslamî ya Îranê û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, bi hevkarî û nêrîna baş, di roja 17ê Hezîrana 2026an (28ê Hicrî e Qemerî1405) de li ser van xalan li hev kirin:
- Komara Îslamî ya Îranê û DYA û hevalbendên wan ên di vî şerî de, bi îmzekirina vê memorandumê, dawiya lezgîn û mayînde ya operasyonên leşkerî li hemû eniyan, bi taybetî li Libnanê, radigihînin. Her du alî soz didin ku êdî tu şer an operasyoneke leşkerî li dijî hev dest pê nekin, xwe ji gef û bikaranîna hêzê dûr bigirin û serweriya axa Libnanê garantî bikin.
- Komara Îslamî ya Îranê û DYA soz didin ku rêzê li serwerî û yekparçeyiya axa hev bigirin û destêwerdanê di karûbarên navxweyî yên hev de nekin.
- Her du alî soz didin ku di nava herî zêde 60 rojan de danûstandinan bikin û bigihîjin lihevkirineke dawî (ev dema han bi razîbûna her du aliyan dikare were dirêjkirin).
- DYA piştî îmzekirina vê memorandumê, dê dest bi rakirina dorpêça deryayî û her cure astengiyan li dijî Îranê bike û di nava 30 rojan de dê dorpêça deryayî bi temamî rake. Di vê heyamê de, hatûçûna keştiyan li gorî hejmara seyrûseferê ya berî şer dê pêk were. Her wiha DYA soz dide ku di nava 30 rojan piştî lihevkirina dawî, hêzên xwe yên leşkerî ji derdora Îranê vekişîne.
- Îran dê hewldanên xwe yên herî zêde bike ji bo derbasbûna ewle ya keştiyên bazirganî (bê heqdest ji bo 60 rojan) ji Kendava Farsê ber bi Deryaya Omanê û berevajî wê. Ev hatûçûn dê di nava 30 rojan de bi temamî were sazkirin. Îran dê ligel dewleta Omanê ji bo birêvebirina pêşerojê ya Tengava Hurmuzê û xizmetguzariyên deryayî, li gorî hiqûqa navneteweyî û mafên dewletên qeraxê, danûstandinan bike.
- DYA soz dide ku ligel şirîkên xwe yên herêmî, ji bo ji nû ve avakirin û pêşveçûna aborî ya Îranê, bernameyek bi budceya herî kêm 300 milyar dolarî amade bike.
- DYA soz dide ku hemû cureyên ambargoyên li ser Îranê, tevî biryarên Encûmena Asayîşa Neteweyên Yekbûyî, Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê (IAEA) û hemû ambargoyên yekalî yên Amerîkayê (pêşî û duyemîn), li gorî plansaziyeke demkî bi dawî bike.
- Îran tekez dike ku ew ê çekên nukleerî çê neke û wan bi dest nexe. Her du alî li hev kirin ku rewşa madeyên zengînkirî, bi rêya çavdêriya IAEA û rêbazên wekî “çareserkirina madeyên li cihê xwe” (dilution), çareser bikin.
- Heya lihevkirina dawî, her du alî soz didin ku rewşa niha biparêzin; Îran rewşa bernameya xwe ya nukleerî naguherîne û DYA jî tu ambargoyên nû nade destpêkirin û hêzên leşkerî yên zêdetir li herêmê bi cih nake.
- DYA soz dide ku bi îmzekirina vê memorandumê, îzinên (waivers) pêwîst ji bo hinardekirina petrol, petrokîmyayî û xizmetguzariyên têkildar (bank, bîme, barkirin) bide.
- DYA soz dide ku fon û pereyên cemidî yên Îranê bi cihbicihkirina vê memorandumê bi temamî serbest berde da ku bêne bikaranîn.
- Her du alî li hev kirin ku mekanîzmayeke cihanînê ji bo çavdêriya vê memorandumê û lihevkirina dawî ava bikin.
- Piştî destpêkirina xalên 1, 4, 5, 10 û 11, her du alî dê danûstandinên li ser xalên mayî yên lihevkirina dawî dest pê bikin.
- Lihevkirina dawî dê bi biryarnameyeke (resolution) Encûmena Asayîşa Neteweyên Yekbûyî were pesendkirin.
(Îmze)
Li ser navê Komara Îslamî ya Îranê
Li ser navê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê
Bi amadebûna navbeynkaran (Li ser navê Dewleta Pakistanê)
Your Comment