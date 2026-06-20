“Îmamê Înê yê Necefê: Divê dijminên Îmam Huseyn ji çarenivîsa Seddam bitirsin.”

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucet-ul-îslam weL Muslimîn Seyîd Sedredîn Qubançî, Îmamê Înê yê Necefê Eşref, di gotarên Heynî de ku li Huseyniyeta E'zema Fatimiyeya Necefê Eşrefê de pêşkêş kir, derbarê Têgihiştinnameya dawî ya di navbera Îran û Dewletên Yekbûyî yên Amerîka de got: "Koordîneyeke cîhanî heye ku ev yadîşt îspat kir ku Îran serkeftî ye û bihêz e, û hemû hewldanên ji bo rûxandina Îranê têk çûn."
Wî eşkere kir: "Serokê Amerîka qebûl kir ku ew di rûxandina sîstema Îranê de têk çûn; rastî ev e ku dehan hewldan ji bo rûxandina vê sîstemê hatin kirin û hemû têk çûn, ev jî bi sedema hişmendiya gel, rêberî û têgehên Huseynî ye ku dil û ramanên wan tijî kiriye."
Îmamê Înê yê Necefê Eşref got: "Birîn hê jî xwîn diherikîne û birînên me ji xeynî tunebûna rejîmên dagirker sax nabe, û em heya derketina Îmamê Zeman (s) wê bimînin: «Eynet talibu bi zuhûlil enbiya we ebnail enbiya, eynet talibu bi demil maktûli bi Kerbela» Li ku ye ew yê ku xwîna pêxemberan û kurên pêxemberan dixwaze? Li ku ye ew yê ku xwîna kuştî li Kerbelayê dixwaze?"
Îmamê Înê yê Necefê Eşref di karûbarên navxwe de got: "Pêşwaziya Astana Pîroz a Elewî bi malbatên xwendekarên şehîd li dibistana Mînab a Îranê, nîşana têkiliya di navbera herdu miletên Îraq û Îranê de ye. Etebatên Pîroz di ragihandina vê girêdanê de pêşeng in, ji ber ku mijar, mijara dîn, mezheb û mirovatiyê ye, ne mijara erdnîgarî, netewe yan jî berjewendîyên aborî ne. Spas ji Astana Pîroz a Elewî û etebatên pîroz yên din li Îraqê re."
Hucet-ul-îslam wel Muslimîn Seyîd Sedredîn Qubançî di karûbarên navneteweyî de îşaret kir: "Destdirêjîyên dubare yên li dijî miletê me li Lubnanê ku heta niha berdewam in, binpêkirina hemû peyman û hemû mafên mirovî ne. Em dengê xwe bi şiîyên Lubnanê, Hizbullahê li Lubnanê û giştî miletê Lubnanê re yek dikin û ji cîhanê dixwazin ku li hemberî vî kuştina rawestin."
Xetîbê Înê yê Necefê Eşref di xutbeya dînî de, piştî şîretên li ser teqwayê, got: "Di mîna roja duyem a Muharemê Herram de, Îmam Huseyn (s) ket axa Kerbelayê û got: (Ha huna menaxu rikabina, ha huna mehittu rihalina, ha huna tusfek dimauna, ha huna yustebahu herîmina), bi hata heddesenî ceddî Resulullah (s.x.a). «Ev cihê daketina hespên me ye, ev cihê rawestana karwanê me ye, ev cihê ku xwîna me tê rijandin e û ev cihê ku heramiya me tê destdirêjîkirin e»; ev ji bavê min ê mezin Pêxemberê Xwedê (s.x.a) re got. Ev tê maneya ku rabûna Îmam Huseyn (s.x.a) plansaziyeke îlahî ye."
Wî zêde kir: "Ji ber vê yekê em di rabûna Huseynî de, bi îradeyeke îlahî û plansaziyeke îlahî re rû bi rû ne, heman wekî ku li alîyê textê hatiye nivîsîn: (El Huseynû misbahul huda we sefînetun necat) «Huseyn çiraga riya rast û keştiya rizgarîyê ye»; û her tiştê ku xwestin vê ronahiyê vemirînin, ji bilî ronahî û bilindbûna wê zêde nake."
Îmamê Cuma yê Necefê Eşref di berdewamiyê de got: "Li vir em derbasî vê pirsê dibin: Çima bi Îmam Huseyn (s) re şer dikin? Û çima ji şe'îrên Huseynî ditirsin? Îro hin welatên Kendava Farsê şe'îrên Huseynî qedexe dikin û heman polîtîkaya rejîma Be'sî ya berê bi kar tînin."
Wî domand: "Niha beşên ji biryarên rejîma berê ya Îraqê li dijî şe'îrên Huseynî ji bo we dixwînim: Ev nameya ku dîroka wê 25/3/2001 e ji fermandariya yekîneyan re bi mijara «Rêbernameyên meha Mehremê» dibêje:
- Pêyameşî (meşya) bi temamî qedexe ye û divê bi vê mijarê bi biryardarî û tundî re were mijûlbûn.
- Sînewêşî (sînezenî) li kolan an malan bi temamî qedexe ye.
- Mewlûdbêjên destûrdar destûr nînin ku li kolan an bi dengbêjên bilind mewlûd bêjin û tenê di nav mizgeftan de bin.
- Venêrîna kasetan û qedexekirina belavkirina wan li dikanan.
- Xwarinpêjtin li malan be ne li kolanan û her kesê dijberî bike bê darizandin."
Hucetulîslam wel Muslimîn Seyîd Sedredîn Qubançî destnîşan kir: "Lê Îmam Huseyn (s.x) ma û dijminên Îmam Huseyn (s) têk çûn û îro li dijminên Îmam Huseyn (s) hewce ye ku bitirsin ku dûmahiya wan wekî dûmahiya rejîma berê ya Sedam be."
Wî got: "Divê em ji miletê Îraqê û hemû şiîyên Ehlê Beyt (s) spas bikin ji bo vejandina vê musîbeta janî: Spas ji mowkibên Huseynî, helbestvan, mewlûdbêj, xetîb û hemû çalakvanên van şe'îran re, û di serê wan de zanayên dîn û mercî'yeta bilind a ku bi şîretên xwe rêberiya vejandina vê bîrhatinê dikin."
................
Dawiya Peyamê
Etîket: Îran, Kendava Farsê, Amerîka, Hizbullah, Rejîma Sedam, Rabûna Huseynî, Dibistana Mînab
Your Comment