“Yekemîn Festîvala Şanoya Zarokan a «Hewî» li Kobaniyê hat lidarxistin”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Li gorî rapora KurdPressê, yekemîn Festîvala Şanoya Zarokan a «Hewî» bi dirûşma «Şano bi zimanê dayikê xweş e» li bajarê Kobaniyê hat lidarxistin. Ev bûyer bi armanca xurtkirina behreyên hunerî yên zarokan û belavkirina hişmendiya li ser zimanê dayikê û nasnameya çandî hat pêkanîn.
Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Hawarê (ANHA), festîval li Navenda Çand û Hunerê ya Baqî Xido ya Kobaniyê, bi beşdariya bi dehan zarok û malbatên wan hat lidarxistin. Bername bi deqeyekê rêzgirtinê dest pê kir û piştre koma «Arîn» bi muzîka xwe beşdarî bernameyê bû.
Di berdewamiya bernameyê de, koma «Mistefa» çar şanoyên bi navên «Me gihîşt armancên xwe», «Şivanê derewîn», «Ziman» û «Baran şaristaniyan geş dike» pêşkêş kirin. Ev şano li ser mijarên perwerdehî û çandî yên girêdayî zarokan sekinîn.
Her wiha koma govendê ya «Delîla» bi pêşkêşkirina bernameyên xwe yên hunerî, coşeke mezin da festîvalê.
Rêxistinerên festîvalê ragihandin ku ev festîval bi bîranîna hunermend û çalakvanên çandî yên jiyana xwe ji dest dane, di nav wan de «Dagistan Koçer», «Yekta Herekol» û her wiha hunermendê bi navê «Hewî» hatiye lidarxistin.
Beriya niha jî, ev festîval di rojên 16 û 17ê Hezîranê de, bi beşdariya heft komên şanoya zarokan ên ji herêma Cizîrê, li Navenda Çand û Hunerê ya Mihemed Şêxo ya li bajarê Qamişloyê hatibû lidarxistin.
Your Comment