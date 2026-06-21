«Têkoşînên gotûbêjî û geopolîtîka nîzama cîhanî»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA -Kurdpress — Di vê êrîşa Trump, serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, de, wî xwe wek şampiyonek giranîya giran a cîhanê bi welatekî re têk kir ku ji du rewşan derveyî wê tiştî tune bû: yan dê sîstema siyasî ya Îranê biguherandiba, yan jî dê lê têk çûbiba. Bi nêrîneke fenomenolojîk dikare bê gotin ku di her du rewşan de jî têkçûn ji wî re heye; çimkî têkçûna hêzeke herêmî nikaribû ji bo wî bibe serkeftin, ji ber ku wî xwe wek hêza bêhempa ya cîhanê dibînî; û heke ji hêzeke herêmî têk biçûya, dê rastî mezintirîn têkçûna dîrokî bûya, têkçûnek ku telafikirina wê pir dijwar bûya.
Niha, bi îtirafa heval û dijminan jî, Amerîka di vê şerê de ne tenê ne gihîşt armancên xwe, belkî navûdengê xwe yê cîhanî jî di vê rêya bêencam de xist xeterê. Amerîka, di xeletiyeke hesabkirinê ya dubare de, dest bi şerekî li dijî sîstemeke îdeolojîk kir ku têgihîştineke qelew ji çand, şaristanî û baweriyên wê tune bû.
Di vê şerê ne yeksan de, qewimandina berxwedan û rawestandinê li ber Amerîkayê ji bo gelek welatan hat şikandin û motîvasyona xwebaweriyê û hestên neteweyî di nav civaka hundur û derveyî welat de zêde kir. Li gorî gelek belge û şahidiyan, destpêkera şer Amerîka bû û di heman demê de pêşniyarkera bidawîkirina wê jî bû; çimkî lêçûnên şer di rewşa niha de ji bo tu welatekî nehatin kişandin, û Amerîka jî di vê şerê de nekarî destkeftiyeke li gorî armancên xwe bi dest bixe.
Bi pejirandina şertên piştî-şer ji aliyê her du aliyan ve, qada têkoşînê ket qonaxeke nû û bi gotineke din, "launcher"ên leşkerî bûne "launcher"ên siyasî. Ev qonax dikare wek “têkoşînên gotûbêjî” were navandin. Eşkere ye ku di vê qonaxê de kar gelekî dijwartir e ji demê şerê leşkerî, û şêwaz û hunerên têkoşînê jî pir tevlihev in. Jêhatîbûn û erzîna aliyan dikare di pêşketina gotûbêjan de roleke diyarker bilîze; heta ku dikare bê gotin qada têkoşînên dîplomatîk ji qada mûşek û bombeyan girîngtir û hesastir e.
Hêzên wergirtinê yên moral û hêvîdar ên Îranê dikarin di vê qonaxê de rehên stûyê gotûbêjan bihêz bikin. Her çend di kampê Amerîkayê de malên fikir û navendên şêwirmendî yên jêhatî hene, lê Trump zêde bawerî bi malên fikir nake û bi tenê barê biryardan li ser milên xwe girtîye. Li hember vê, di kampê Îranê de motîvasyona parastin û berxwedanê ji Amerîkayê zêdetir xuya dike.
Meydanên bajaran û heta gundan, li gorî îtirafa gelek sosyologên siyasî, yek ji têgihiştinên hilberîner ên hêza neteweyî di serdema niha de ne; têgihiştinek ku Îran niha tê ezmûnkirin. Ev serdemê nû, Îran çalak be, zindî be û bi motîvasyonتر kiriye. Wisa xuya dike ku ev amadebûna gelî, piştgirekê baş e ji bo têkoşînên gotûbêjî.
Bêguman, di her du aliyan de, piştgir û dijberên şer hene; lê karsazên şer di kampê Amerîkayê de, lobiya hêzdar a Cihûyên têkildar û tundrawan in ku di bedena desthilatdariya Amerîkayê de cihê wan bilind e. Lê her çend dîtin ku dijberên şer li Amerîkayê zêde dibin; di heman demê de, kefê pîvanê yê alîgirên aştiyê û aramiyê li cîhanê, ku li gel Îranê hene, li ser kefê şerxwazan giranî dike.
Tişta ku eşkere ye ew e ku, bi navê zêdetirbûna tecawizên ku li Îranê hatine kirin, motîvasyona berxwedan û parastin di nav Îranîyan de zêde dibe; û li dijberî wê, ji ber pirsgirêkên siyasî yên di hundurê hikûmeta Amerîkayê de, yekrengiya kevneşopî ya hêza super nayê dîtin.
Ewrûpa û welatên mezin ên mîna Çîn û Rûsyayê jî ji ber berjewendiyên aborî, piştgirê aştiyê û aramiyê ne. Launcherên siyasî yên Îranê jî ji vê xalê agahdar in û li gorî şert û mercên siyasî, rêzûrezekî dijberî hilbijartine. Ev rêbaz di helwêstên hin welatên cîhanî û herêmî de, nîşan dide ku têgihiştina Îranê bi siyasetên bingehîn ên herêmî û cîhanî re hevrê meye.
Guherîna nêrînê ya hin welatan li hember Îranê, nîşan dide ku cîh û bandora herêmî ya vê welatê zêde bûye; Îrane ku gelek welatî nedixwest ku ew dikaribû di bin pîlên şer ên Amerîka û hevalbendên wê yên herêmî de sax bimîne. Lê niha ne tenê neşikestiye, belkî bûye hêzeke bi bandor li herêmê ku hin welat hewl didin helwêstên xwe li wê nêzîk bikin.
Ev şerê ne yeksan û encamên wê yên ne pêşbînîkirî, belkî di qadê dijberî û berbendê fizîkî de wek pêdivîyekê û demkî xuya bibin, lê bêguman bandorên wê yên qelew ên cîhanî di pêvajoyeke demî de ji cîhanê re xuya dibin. Dibe ku tiştek mîna Şerê Sar û an jî tiştekî berfirehtir ji wê li cîhanê qewimî. Di wusa rewşekê de, hesabên cîhanî dikarin ji nîzama li ser hêza super berbi nîzamekê ku li ser dijberiya îradeyan û xwebawerîya gelan ava dibe biguherin, û xetek dawî li ser aboriya superhêzî danin. Wê gavê dê nîzama siyasî ya cîhanê rastî guherînên bingehîn bê; û ev jî tê wateya guherînek di nîzama geopolîtîka cîhanî de, guherîneke ku hindik kes li hêvîya wê bûn.
………….
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment