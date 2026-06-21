Hişyarkirina Sekreterê Giştî yê Tevgera Tevhîd a Îslamî ya Lubnanê li hemberî ta’assubên bêcih û winda bûna pêşeyên (priorîteyên) ummeta Îslamî

Li gorî nûçeya ajansa ABNA (s.x), Şêx Bîlal Seîd Şeban, Sekreterê Giştî yê Tevgera Yekîtiya Îslamî ya Libnanê, di xutbeya nimêja înê ya li mizgefta «El-Xulefayê Raşîdîn» li devera Qubbe ya bajarê Trablusê yê Libnanê de, bal kişand ser vê yekê ku «Koçberiya Pêxember (Hicret) projeyekî temamê jiyanê ye». Wî got: “Dûrbûna ji wateyên rastîn ên koçberiyê û girtina di nav nakokiyên biçûk de, pêgeha civaka îslamî di astên herêmî û navneteweyî de lawaz kiriye.”
Wî bi bîr xist ku hicret ne tenê koçkirina ji Mekeyê bo Medîneyê bû, belkû planeke stratejîk bû ji bo derbaskirina civaka îslamî ji lawaziyê bo hêzê, ji dubendiyê bo yekîtiyê û ji belavbûnê bo rêkxistinbûnê. Wî da zanîn ku tevî li Mekeyê tenê hejmareke kêm bawerî bi Pêxember anîbûn, lê heman koman bingeha şaristaniya îslamî ava kirin.
Plan, emanetparêzî û bikaranîna pisporiyê
Şêx Seîd Şeban, bi amajekirin bi hûrgiliyên serpêhatiya hicretê, ew wek mînakeke berçav a tevdîr, veşartina hişmendane û pabendbûna bi exlaqê wesif kir. Li gorî gotina wî, radestkirina emanetên xelkê bo Hezretî Elî (s.x), hilbijartina rêheval û rêberekî zana bo rê, û guhertina rê ya ber bi şikefta Sewrê ve, hemû nîşandêra pêwîstiya planeke hûr û bikaranîna pisporiyê ne, ligel piştrastbûna bi Xwedê.
Wî tekez kir ku “piştgiriya xwedayî piştî bikaranîna sedeman tê” û bi amajekirin bi ayeta «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» (Xemgîn nebe, bêguman Xwedê bi me re ye), pêwendiya bi Xwedê re wek lûtkeya baweriyê di dijwartirîn şertan de wesif kir.
Koçberî; pêşeka vegerê û avakirina civakeke nû
Xutbehxwênê Trablusê bi bîr xistina pêşwaziya xelkê Medîneyê û peymana biratiyê ya di navbera koçberan (muhacir) û alîkaran (ensar) de got: Pêxember (s.x.a) bi hicretê, bingehên civakeke yekgirtî û bihêz ava kir û piştî deh salan bi hêz û di heman demê de bi nermî vegeriya Mekeyê. Li gorî wî, hicret ne bi wateya terkkirina herdemî ya axê bû, belkû «komkirina sedemên hêzê bû ji bo vegerê».
Wî herwiha pêşhatên îro yên Filistînê jî di çarçoveyeke wekhev de şirove kir û ew wek rêyekê ji bo bidestxistina ξiyan û vegera ser axa xwe da zanîn.
Nîjadperestiya werzişê û windabûna pêşîniyan
Wî zêde kir: Ev jî lîstikeke nû ye ku îro ji bo dabeşkirina xelkê bo nasnameyên nakok hatiye destpêkirin; nakokiyên mezhebî, cudahiyên çînayetî di navbera dewlemend û xizan de û dûrbûna erdnîgarî ya di navbera zarokên heman civakê de. Kar gihaye wê astê ku tewra pêşbirkên werzişê jî bûne qada nîjadperestiyên kor; yek alîgirê Brezîlê ye û yê din alîgirê Almanyayê ye, û ciwan li ser teşwîqkirina van tîman bi hev re dikevin şer.
Xutbehxwênê Trablusê wiha domand: Di demekê de ku ne pir dûr, bi destpêkirina «Tofana Eqsayê» (Tûfanul Eqsa) hest bo alîkariya birayên me dihatin tevizandin û me ciwan bang dikirin bo beşdarîkirina meşên piştgiriyê, îro em dibînin hin ji heman ciwanan sermayeya xwe li ser kirîna alên welatên din xerc dikin û lêçûnên giran didin bo madeyên agirbazî (fîşekên hewayî); û di dawiyê de jî nakokî di navbera zarokên yek welatekî û tewra yek taxekê de çê dibe, tenê ji bo teşwîqkirina Brezîl, Almanya an Îtalyayê.
Hicret ji gunehê û jinûve avakirina bawerîbûnê
Di xutbeya duyem de, wî têgihîştina hicretê bo terkkirina gunehê, dûrbûna ji jîngehên zirardar bo dîn û rizgariya ji girêdanên rewşenbîrî û çandî berfireh kir. Wî tekez kir ku misilman divê ji «şikesta derûnî» dûr bikevin û bi bawerîbûnê, pişta xwe bi şiyanên xwe di warên cuda de, di nav de pîşesazî û hilberînê, girêbidin.
Şerê derûnî yê rojava
Wî herwiha rexne li tişta ku jê re dibêje «şerê derûnî yê rojava» bi rêya medya û berhemên çandî kir û got ku hin berhemên medyayî hewl didin bi nîşandana hêzên neşikestî, hestê lawazî û bêhêziyê di nav civakên din de belav bikin. Li gorî wî, misilman divê bi piştrastbûna bi bawerî û şiyanên xwe, ji vê valahiya derûnî derbas bibin.
Xutbehxwênê Trablusê di dewamê de bi bîr xistina çîroka sozê Pêxember (s.x.a) bo Suraqe derbarê li ber kirina zendên Kisra, ew wek mînakeke baweriyê bo pêşerojê da zanîn û tekez kir ku civaka îslamî divê bi vî ruhî li pêşerojê binêre.
Wî di dawiyê de, misilman bang kirin bo vegera bo hînkarên serpêhatiya Pêxember (s.x.a), terkkirina nakokiyên biçûk û lîstina roleke çalak di avakirina pêşeroja civaka xwe de.
Dawiya peyamê
Etîket (Tags):
- Îran
- Amerîka
- Hizbullah
- Rejîma Siyonîstî
- Libnan
- Tengava Hormuz
- Agirbest (ateşbês)
Your Comment