Rola jinan di tenduristiya malbatê da

Kualîteya nan, ne tenê bandorê li tenduristiya kesane dike, herwiha dikare pîverek ji bo asta haydariya civakekê li ser şêwaza jiyana saxlem û mayînde be.
Di vê navberê da, jin ji ber cîgeha xwe ya bingehîn li malbatê û rola çakak di amadekirina madeyên xwariniyê da, roleke giring di xurtkirina kualîteyê û berbelavkirina nanê saxlem dilîzin.
Jin wek birêveberên sereke yên sifreya malbatê, bijartina cûreya nan diyar dikin. Agehdariya wan ji feydeyên nanê bi sivî (kapek, sebûs) û zirarên nanê sipî, dikare şêwaza bikaranîna nan li malbatê biguherîne.
Jin ne tenê li malê belkî li civakê jî dikarin daxwazkerê madeyên xwariniyê yên saxlem bin.
Serpeyv Baş e bizanî jin Nan
Your Comment