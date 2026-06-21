  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Tenduristî û Jiyan

Rola jinan di tenduristiya malbatê da

21 June 2026 - 23:13
News ID: 1830144
Source: Sahar TV
Rola jinan di tenduristiya malbatê da

Jinan roleke giring di parastina tenduristiya leş, çanda xwarinê û pênaseya civakî yab her civakekê hene.

Kualîteya nan, ne tenê bandorê li tenduristiya kesane dike, herwiha dikare pîverek ji bo asta haydariya civakekê li ser şêwaza jiyana saxlem û mayînde be.

Di vê navberê da, jin ji ber cîgeha xwe ya bingehîn li malbatê û rola çakak di amadekirina madeyên xwariniyê da, roleke giring di xurtkirina kualîteyê û berbelavkirina nanê saxlem dilîzin.

Jin wek birêveberên sereke yên sifreya malbatê, bijartina cûreya nan diyar dikin. Agehdariya wan ji feydeyên nanê bi sivî (kapek, sebûs) û zirarên nanê sipî, dikare şêwaza bikaranîna nan li malbatê biguherîne.

Jin ne tenê li malê belkî li civakê jî dikarin daxwazkerê madeyên xwariniyê yên saxlem bin.

Serpeyv Baş e bizanî jin Nan

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha