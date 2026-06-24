Merasîma şîn û matemê ya şeva Aşûraya Huseynî li kêleka cihê ku fermandarê şehîd hat kuştin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şeva çaremîn a merasîma şîn û matemê ya Serwerê Şehîdan, Abu Abdillah al-Husayn (s.x)، ku bi şeva Aşûraya Huseynî re hevdem bû, bi beşdariya hezaran kes ji cûrbecûr qatên gelê li kêleka Husseyniyê of Îmam Xomeynî û li cihê ku rêberê şehîd ê şoreşê, Ayatollah Eli Xameneyî, gihîştina xwe ya asmanî kir, hate lidarxistin.
Di vê merasîmê de, Hocet-ul-Îslam Elîzade di axaftina xwe de got ku nasîna plan û nexşeyên dijmin, biryara rast û çalakiya demkî li hember wan taybetmendiya herî girîng a rêberê şehîd û zana yê şoreşê bû.
Piştre, Mahmûd Kerimî di şîna Serwerê Şehîdan, Abu Abdillah al-Husayn (s.x) û hevalên wî yên dilsoz de mersiye xwend û ji bo bîranîna rêberê şehîd ê şoreşa Îslamî û şehîdên payebilind ên parastina pîroz a duyem û sêyemîn, helbest û nohe xwend.
Ev merasîm di sala vê de ji aliyê Hazretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xameneî, rêberê mezin ê şoreşa Îslamî, ve tê lidarxistin.
Dawiya peyamê.
Your Comment