Tasuayê li Kurdistanê؛ ji dengê şîn û matemê li kolanan heta ayîn û rîtuelên kevneşopî li bajaran.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Koma Parêzgehan: Tasu'a di çanda Aşûrayê de tenê çîroka rojekê berî qehremaniya mezin a Kerbelayê nîne; lê bîranîna wê demê ye ku dilsoziya li peymanê, fedakarî û hezkirina welayetê di bilindtirîn awayê xwe de maneya xwe dît.
Navê Hazretê Abas ibn Eli (S) di vê rojê de bi têgehên wekî fedakarî, mêrxasî û girêdana bi peymanê re hatiye girêdan; têgehên ku piştî sedsalan jî hîn di dilê gel de dijîn û her sal bi hatina meha Muherremê re di çarçoveya ayînên şîn û matemê de tên vejandin.
Ji bo gelê Kurdistan Province jî Muherrem xwedî cihê taybet e. Ji rojên yekem ên vê mehê ve mizgeft, huseyniye û tekye mêvandariya kesên şînwar dikin; yên ku bi beşdarbûna xwe di merasîmên şînê de hezkirina xwe ji bo Ehl-ul-beytê (S) nîşan didin.
Di roja Tasu'a de ev beşdarbûn reng û cilweyek cuda digire. Kolan dibin mêvandara komên şîn û matemê, dengê nohe û bîranîna musîbetan li bajaran belav dibe û gel ji hemû temenan, ji zarokan heta kal û pîran, li hev dicivin û beşdarî merasîmên Huseynî dibin.
Ji Meydana Azadî ya Senendecê heta Huseyniyeyê؛ çîroka şînek gelêrî
Li Senandec, navenda parêzgeha Kurdistanê, komên şîn û matemê yên heyetên olî ji Meydana Azadî dest bi rêçûnê kirin û bi dengê “Ya Huseyn” rêya ber bi Huseyniyeya Senendecê ve birin.
Alayên reş, alayên Huseynî û amadebûna ciwanan ku li gel mezinên heyetan dimeşiyan, wêneyek ji domandina çandeke kevnar pêşkêş kir؛ çandek ku nifş bi nifş hatiye veguhestin û hîn jî di nav gelê vê herêmê de zindî ye.
Li Kamyaran jî şînwarên Huseynî ji Meydana Îmam Xumeynî (ره) heta gora şehîdên bajêr bi rêçûnê çûn؛ rêyek ku ji bo gelê vê navçeyê tevliheviyek ji bîranîna şehîdên Kerbelayê û nûkirina peymana bi çanda fedakarî û şehadetê re ye.
Li Qorveh jî şînwaran di kolanên Seyîd Cemaleddîn Esedabadî, Şerîetî û Bulvara Îmam de bi rêçûn û lêdana sîngan berdewam kirin û di dawiyê de li Meydana Şehîd Hacî Qasim Silêmanî civiyan.
Tasû'a sembola yekîtî û amadebûna gelê ye
Serokê Encumena Heyetên Olî ya Kurdistanê di gotûbêjekê de got ku bernameyên Tasu'a û Aşûraya Huseynî li hemû deverên parêzgehê bi beşdarbûna heyetên olî û gelê bi awayekî berfireh têne lidarxistin û ev roj sembola yekîtî û amadebûna gelê ye.
Muzeffer Ayînî got ku civînên heyetên olî li bajarên cuda yên parêzgehê bi amadebûna wêneyên şehîdan, wêneyên rêberê şehîd û hejandina ala Komara Îslamî ya Îranê têne pêkanîn.
Di roja Tasu'aya Huseynî de deh hezar xwarina germ ji aliyê heyetên olî yên Kurdistanê ve tê amadekirin û di nav gel de tê belavkirin. Herwiha, hin nanpêj li bajarên cuda yên parêzgehê bi nanpêjandina belaş beşdarî nezrên gel dikin.
Wî zêde kir ku rêçûna komên şînê li Sanandaj, Qorveh, Bijar, Sarisabad, Delbaran û Yasukand hatiye lidarxistin û li gelek gundên parêzgehê jî merasîmên taybet ên Tasu'a di saetên piştî nîvro de têne pêkanîn.
Ayînî bi amajekirina rola heyetên olî di lidarxistina ayînên Muherremê de got ku heyet tenê rêkxistkerên merasîmên şînê nînin, lê di warê xizmeta civakî de jî di van rojan de çalak in û bi hevkariya gel gelek bernameyan pêk tînin.
Aşûra rêya hişyarî û berxwedanê ye
Berpirsê Ofîsa Nûneratiya Rêberê Bilind a Şoreşê li Zanîngeha Zanistên Bijîşkî ya Kurdistanê jî di gotûbêjekê de, bi tesliyeta rojên Tasû'a û Aşûraya Huseynî, got ku Muherrem meha vejandina qehremaniyeke mezin a dîrokî ye؛ qehremaniyek ku di wê de têgehên wekî hişyarî, dilsozi û rawestana li ser mafê gihîştine lûtkeya xwe.
Hocet-ul-islam û Muslimîn Dawud Behnesr zêde kir: Tasu'a bi navê Hazretê Abbas ibn Ali (ع) tê nasîn؛ kesayetiyek ku sembola dilsozi û fedakariyê di rêya welayetê de ye û helwest û kiryarên wî li Kerbelayê ji bo hemû nifşan bûne mînakeke mayînde.
Behnesr got: Peyama Aşûrayê bi demek taybet ve sînordar nîne û civaka îro jî dikare ji vê dibistanê dersên yekîtî, berxwedan, berpirsiyarî û parastina nirxan fêr bibe.
Wî bi amajekirina şert û mercên civaka îro û pêdiviya parastina hevgirtina civakî got: Gelê Îranê bi îlhama çanda Aşûrayê her dem li hember zehmetî û metirsiyan bi yekîtî û sekinîn rawestiye û rêya xizmet û fedakariyê domandiye.
Çîroka şînwaran؛ em hatine ku hezkirin û dilsoziya xwe nîşan bidin
Di nav girseya şînwarên Sanandaj de, amadebûna gel bi çîrok û bîranînên cuda re bû؛ hin ji zarokatiya xwe ve beşdarî van merasîman dibin û hin jî îro bi malbatên xwe re di komên şînê de beşdar dibin.
Yek ji şînwarên ku li ser rêya Meydana Azadî ya Senendecê amade bû, ji nûçegihanê Mehr re got: “Her sal em li benda hatina Muherremê ne. Beşdarbûna di komên şînê de ji bo me tenê merasîmek nîne؛ lê derfeteke ye ji bo bîranîna fedakariyên Husayn ibn Ali (ع) û hevalên wî.”
Wî zêde kir: “Em ji zarokatiyê ve bi vê çandê mezin bûne û hewl didin ev evîn û dilsoziyê ji zarokên xwe re jî veguhezînin.”
Welatiyekî din ê Senendecê ku bi malbata xwe re beşdarî merasîmê bû, got: “Tasu'a û Aşûra gel li hev dicivînin. Di vê rojê de cudahî li kêlekê tê danîn û hemû kes ji bo armancek û baweriyeke hevpar amade dibin.”
Yek ji ciwanên beşdarî koma şînê jî got: “Amadebûna ciwanan di merasîmên Muherremê de nîşan dide ku nifşa nû jî bi çanda Aşûrayê re têkiliyek kûr heye û ev rê dê berdewam bike.”
Nezra Huseynî؛ ji çêkirina xwarinê heta xizmetkirina li rawestgehên silavatê
Li kêleka merasîmên şîn û matemê, xizmetguzariya heyetên olî û komên gelêrî jî beşeke girîng a bernameyên Tasû'aya Huseynî li Kurdistan Province pêk tîne.
Di van rojan de, dehan hezar xwarinên germ ji aliyê heyetên olî ve têne amadekirin û di nav gel de tên belavkirin. Herwiha, hin nanpêj li bajarên cuda yên parêzgehê bi nanpêjandina belaş beşdarî pêkanîna nezrên gel dikin.
Avakirina 150 rawestgehên silavatê ji aliyê heyetên olî û xwediyên mokeban ve jî ji bernameyên din ên van rojan e. Van rawestgehan bi armanca mêvandariya şînwaran û xizmetkirina gelê çalak in.
Ayîna kevneşopî ya “Hesen û Huseyn” li Topaxacê
Li gel komên giştî yên şînê, hin ayînên kevneşopî yên Muherremê jî hîn li hin herêmên Kurdistanê tên lidarxistin.
Li Topaxacê, ayîna kevneşopî ya lêdana sîngan ku bi navê “Hesen û Huseyn” tê nasîn, êvara roja Tasu'aya Huseynî bi amadebûna gel tê lidarxistin. Ev merasîm kokên xwe di bawerî û kevneşopiyên olî yên gelê herêmê de heye û nifşên cuda tê de beşdar dibin.
Tasu'aya Huseynî li Kurdistanê çîroka amadebûneke berfireh a gelêrî ye؛ ji kolanên Senandec heta rêya gora şehîdan li Kamyaran û ji bajarên mezin heta gundên parêzgehê، gel bi dengê “Ya Huseyn” bîranîna şehîdên Kerbelayê zindî digirin.
Gelê vê parêzgehê bi beşdarbûna di heyetên olî، komên şînê û bernameyên nezrî de nîşan didin ku çanda Aşûrayê hîn jî di jiyana civakî û olî ya wan de cihêk kûr û girîng heye.
.............
Dawiya Peyam/
Your Comment