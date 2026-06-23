Rejîma Al Xelîfe û tirsa ji Îranê; zêdebûna zext û dagirkirinên li ser Şîeyên Bahreynê di siya şer de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA– Xuya dike ku pêla zêde ya çewisandin û sînorkirinên ku ji aliyê rejîma Al Xelîfe ve li Bahreynê, ji dema destpêkirina şerê Amerîka û rejîma Siyonîst li dijî Îranê hatine meşandin û bi navê parastina qanûn û peydakirinê ewlehiyê têne ravekirin، ji çalakiyek ewlehiyê zêdetir wekî kampanyayeke tolhildanê li dijî beşek ji welatiyên Bahreynî xuya dikin؛ bi taybetî jî bi behaneya piştgirî û hevgirtina wan bi Komara Îslamî ya Îranê.
Li gorî rojnameya El-Exbâr a Lubnanê، ev pêvajo di dema mevsima Aşûrayê de aliyên nû wergirtiye. Hema her roj li Bahreynê pevçûn di navbera gel û hêzên ewlehiyê yên rejîma Al Xelîfe de têne raporkirin؛ piştî hewildanên van hêzan ji bo astengkirina merasimên Aşûrayê. Îbrahîm El-Eradî، serokê ofîsa siyasî ya Koalîsyona 14'ê Sibatê، ev mijar ji kampanyaya bêdengkirina dengekî ku nêzîkî çar meh berê dest pê kiriye cudatir nabîne.
Qedexekirina rêwîtiyê bo Îran û Iraqê؛ sînorkirineke nû li dijî zîyaretvanan
Di çarçoveya vê kampanyayê de، Wezareta Hundir ya rejîma Al Xelîfe di destpêka meha Hezîrana vê salê de ragihand ku rêwîtiya welatiyên Bahreynî bo Iraq û Îranê hatiye qedexekirin. Ev biryar zîyaretvanên ku dixwazin biçin cihên pîroz ên olî li van her du welatan jî digire nav xwe.
Wezaretê ev biryar bi şert û mercên ewlehiyê yên herêmê re girê da. Lê ev gav pirsên gelek derxistin holê، bi taybetî ku bo rêwîtiya bo Erdên Dagirkirî yên Filistînê ev cure sînorkirin nehatine sepandin.
Di vê mijarê de، Îbrahîm El-Eradî ev biryara Wezareta Hundir wekî zêdekirineke metirsîdar û bêwêne pênase dike. Li gorî wî، her sal di navbera 60 hezar û 90 hezar Bahreynî ji bo ziyareta cihên olî di Iraq û Îranê de rêwîtiyê dikin، û niha hemû van kesan di bin vê qedexeyê de ketine.
Wî got ku ev biryar bi awayekî hesabkirî hatiye girtin û tenê ji bo hundirê Bahreynê ne، belkî peyamên siyasî li dijî Iraq û Îranê jî di xwe de digire.
Aşûra؛ qada nû ya sînorkirinan
El-Eradî bawer dike ku Bahreyn ber bi qonaxa herî metirsîdar di dîroka nakokiya di navbera malbata desthilatdar û gel de diçe.
Di axaftineke xwe de bi rojnameya El-Exbâr re got ku di mehên dawî de binpêkirina mafên welatiyên Bahreynî bi awayekî bêwêne zêde bûye. Ev jî girtina medahên olî û alimên dînî، qedexekirina meşên şîn û çalakiyên din dihewîne.
Wî her wiha behsa pêvajoyeke rêxistî kir ku armanca wê xizan kirina tevahî yek komela mezhebî ye û wan ber bi tenê yek vebijarkê، ango koçberbûn ji welêt، dibe.
Di gel biryara qedexekirina rêwîtiyan، Raşid bin Ebdullah Al Xelîfe، wezîrê hundir، di civîna xwe ya salane de bi serokên husêniyeyên Bahreynê re berî destpêka merasimên Aşûrayê، ragihand ku ew tiştê ku bi navê “meclîsên Welîyê Feqîh” tê zanîn qedexe dike. Wî her wiha hişyari da welatiyên Bahreynî ku şêwaza Îranê şop nekin، piştgirî nedein an jî helwestek piştgirîkar neyên nîşandan.
Komela El-Wifaq a Bahreynê di bersiva van biryaran de wan wekî pêşeyeke metirsîdar û xemgînker pênase kir، û hişyarî da ku rejîma Al Xelîfe ketiye rewşeke mezhebî ya nefretbar û bêkontrol li dijî hebûna Şîeyên Bahreynê.
Zêdebûna girtinan؛ xem ji revandina neteweyetî û derxistina ji welêt
Di heman çarçoveyê de، El-Eradî hişyarî dide ku dibe ku tedbîrên dijwartir wekî revandina neteweyetiyê û derxistina welatiyan ji welêt bên sepandin.
Li gorî gotinên wî، ji 28'ê Sibata borî heta niha zêdetirî 500 jin û mêr li Bahreynê hatine girtin، û ev hejmar dikare hîn zêde bibe.
Wî got ku niha her malek li Bahreynê xwe di metirsiyê de hîs dike و ji revandina zarokên xwe، girtina wan û şandina wan bo zindanan bi tawanên derewîn û mezhebî ditirse.
Girtina ruhanîyan bi tawanbariya têkiliya bi Îranê
Di nav kesên ku di demên dawî de hatine girtin de 51 ruhanîyên Bahreynî hene ku Desteya Karûbarên Zindaniyan a Bahreynê dosyeyên wan tomarkiriye.
Ev deste ragihand ku van kesan di 8'ê Hezîrana vê salê de، piştî mehekê girtinê di navendên lêkolînê de، bo zindana El-Hewz El-Caf hatine veguhestin.
Wezareta Hundir van kesan bi têkiliyê bi Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî casûsîkirin bo wê an jî şopandina ramana Wilayeta Feqîh tawanbar dike.
Desteyê tekez kir ku dosyeya van kesan di çarçoveya armancgirtina azadiyên olî û azadiya ragihandinê de tê dîtin.
Her wiha ragihand ku du ruhanîyên Bahreynî li Emaratên Yekbûyî yên Ereban jî hatine girtin، û ev tişt nîşana berfirehbûna hemahengiya ewlehiyê ya derveyî sînor e ji bo çewisandin û şopandina alimên Şîe yên Bahreynî.
Rexneya çalakvanan li siyaseta ewlehiyê ya hikûmetê
Çalakvanekî Bahreynî ku nexwest navê xwe eşkere bike، di axaftinê de bi rojnameya El-Exbâr re got ku tiştên ku li dijî girtîyan tên kirin، bi taybetî piştî derketina cezayên hepsa heta dawiyê bo jinên ku li dijî êrîşa li ser Îranê helwest dane، gelek xem û fikaran çêdikin.
Li gorî wî، rejîma Al Xelîfe ne li ser bingehê qanûnê، lê li ser esasê hesabanên mezhebî û siyasî tev digere، ku rasterast li ser cûreya biryar û cezan bandor dikin.
Wî zêde kir ku şert û mercên niha fikarên cidî derbarê çarenûsa girtîyên niha، bi taybetî ruhanîyan، çêdikin؛ ji ber ku ihtîmala çêkirina dosyeyên ewlehiyê an tawanên çêkirî ji bo rewakirina armancgirtina wan heye.
Li gorî wî، van gavan di xizmeta projeya normalîzekirina têkiliyên bi rejîma Siyonîst re ne، ku gelê Bahreynê wê red dike.
Girtina saziyên çandî û olî yên Şîeyan
Van binpêkirinan tenê bi kesan re sînordar nebûne، belkî saziyên civakî û komelên Bahreynê jî di nav de ne.
Di nîvê meha Gulanê ya borî de، desthilatdarên rejîma Al Xelîfe Komela El-Tew‘iye El-Îslamiyye a Bahreynê betal kirin. Ev yek ji girîngtirîn saziyên çandî û civakî bû ku di sala 1972'an de ji aliyê komek alimên navdar، di nav wan de Ayetullah Îsa Qasim، hatibû damezrandin.
Ayetullah Îsa Qasim berê neteweyetiya xwe ya Bahreynî ji dest dabû û ji welêt hatibû sirgûnkirin.
Li gorî çavkaniyên muxalif، ev gav berdewamkirina siyaseta sînorkirinê ye و rejîm projeyeke xwe dimeşîne ku bi behaneya neteweperestiyê cudahiyên mezhebî qewitîne.
Rapora Rêxistina Amnesty International
Rêxistina Amnesty International di raporekê de derbarê pêlên dawî yên çewisandinê li welatên endamê Konseya Hevkariya Kendava Erebî de ragihand ku di dema şerê li dijî Îranê de zêdetirî hezar kes hatine girtin.
Ev girtin bi sedema belavkirina nivîs، daxuyanî an naverokên dîjîtal ên girêdayî şerê li dijî Îranê pêk hatine.
Rêxistinê ev gavan wekî beşek ji siyaseta berfirehtir a sînorkirina agahdariyê û kontrolkirina tund a qada dîjîtal pênase kir.
Dawiya peyamê /
Etîket (Tags):
- Bahrain
- Rejîma Al Xelîfe
- Şîeyên Bahrain
- Ashura
- Meha Muharram
- Şerê li dijî Iran
Your Comment