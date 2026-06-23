Di êrîşên rejîma Siyonîst de 1.38 milyar dolar zirar li avahiyên başûrê Lubnanê hatiye danîn

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA– Bernameya Pêşveçûna Neteweyên Yekbûyî (UNDP) û Meclîsa Neteweyî ya Lêkolînên Zanistî ya Lubnanê texmîn kirin ku di şerê dawî de ku rejîma Siyonîst li dijî Lubnanê meşand، zirara rasterast a ku li avahiyan li başûrê Lubnanê hatiye dayîn gihîştiye 1.38 milyar dolar، û qebareya nêzîkî ya xweliyên hilweşandinan jî nêzîkî 3.1 milyon metrekûp e.
Li gorî rapora Al Jazîra، her du alî di daxuyaniyeke hevbeş de ragihandin ku ev encam ji nirxandineke bilez a ziyanan derketiye ku di navbera Cotmeha 2025'an û Nîsana 2026'an de hatiye kirin. Ev nirxandin herêmên li başûrê çemê Lîtanî، di nav de derdorên bajarên Bint Cibêl، Merce‘iyûn، Nebatiye، Sûr û Sayda jî digire. Ev nirxandin nirxandina berê ya li Beyrûtê û Cebel Lubnanê hatibû kirin temam dike.
Li gorî daxuyaniyê، 11,095 avahî bi tevahî hatine hilweşandin û ev yek bandor li 17,891 yekeyên niştecihiyê kiriye. Her wiha 2,242 avahî bi awayekî beşdar zirar dîtine ku bandor li 5,219 yekeyên niştecihiyê kiriye، û 9,311 avahî jî zirarên sivik dîtine ku 18,282 yekeyên niştecihiyê di bin bandorê de hiştine.
Di daxuyaniyê de hate gotin ku ev nirxandin bodrum û tesîsên binerdê، her wiha zirarên ku li binesaziyên girîng wek rê، pire، torên elektrîkê، avê û peywendiyan hatiye dayîn nagire nav xwe.
Li gorî daxuyaniyê، ev nirxandin li ser bingeha berhevkirina wêneyên satelaytî yên bi qalîteya bilind ku di 29'ê Nîsana 2026'an de hatine kişandin bi wêneyên bingehîn yên 23'ê Cotmeha 2025'an hatine kirin.
Rejîma Siyonîst ji 2'ê Adarê ve êrîşeke berfireh li dijî Lubnanê dest pê kir، û bi taybetî malên li başûrê welêt bombebaran û hilweşand. Li gorî daneyên Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê، di encama van êrîşan de 4,106 kes şehîd bûne، 12,153 kes birîndar bûne û zêdetirî yek milyon kes jî koçber bûne.
Agirbest li başûrê Lubnanê ji êvara Şema vê hefteyê bi awayekî pratîkî dest pê kiriye، piştî ku Îranê gef kir ku têgihiştina bi Amerîkayê re ya ji bo rawestandina şer li hemû cepheyan hate îmzekirin rawestîne.
Hin ji niştecihên başûrê Lubnanê di rojên dawî de dest bi vegera bo herêmê kirin da ku mal û karûbarên xwe kontrol bikin، lê Artêşa Lubnanê ji wan xwest ku vegera xwe bo gund û bajarên sînorî bi derengî bikin.
Benjamin Netanyahu، serokwezîrê rejîma Siyonîst، îdia kiriye ku artêşa vê rejîmê dê heta ku pêwîst be li başûrê Lubnanê bimîne.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Lubnan
- Başûrê Lubnan
- Rejîma Siyonîst
- Şerê rejîma Siyonîst li dijî Lubnan
- Şîeyên Lubnan
Your Comment