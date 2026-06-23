  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Lavrov: Amerîka li himberî zextên Ewropayê li bara Ukraynê teslîm dibe

23 June 2026 - 10:30
News ID: 1830716
Source: Sahar TV
Lavrov: Amerîka li himberî zextên Ewropayê li bara Ukraynê teslîm dibe

Wezîrê Karên Derve yê Rûsiyayê dibêje: Ev demek e hinek nîşanên teslîmbûna Amerîkayê li himberî zextên Ewropayê li bara mesela Ukraynê tên dîtin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA Wezîrê Karên Derve yê Rûsiyayê got: Ewropî zexta jibo vekişîna Waşîngtonê ji nêrîna xwe jibo bidestxistina rêketineke adilane û mayînde berdewam dikin û hewil didin ku wê ber bi taktîka agirbesa demlidest ve bikşînin ku derfeteke jibo xwe-xurtkirina dubare û vejiyandina pîşesaziyên leşkerî bidin xwe  û Zêlênskî û hêzên xwe.

Sergêyî Lavrov her wiha got: Ji dewama vê startejiyê ecêbgirtî namîne . Wî destnîşan kir ku ev demek e hin nîşaneyên teslîmbûna aliyê amerîkî li himberî vê zextê eşkere bûne. 

Wezîrê Karên Derve yê Rûsiyayê her wiha got:Di rasitiyê de her tişta ku niha li UKraynê diqewime şerek e ku Welatên Rojavayî ji rêya Kiyêvê bi rê xistine ku eşkere duruşmeyên naziyan berz dike. 

…………

Dawiya Nûçeyî/

Etikît: UKRAYNÊ-RÛSIYA-EWROP SERGÊYÎ LAVROV

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha