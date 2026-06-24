Operasyona ewlehiyê ya Heşda Şe'bî li herêmên çolê yên derdora parêzgeha Kerbelayê hate destpêkirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlu’l-Beytê (s.x) – ABNA – Çavkaniyek ewlehiyê li parêzgeha Enbarê ragihand ku Heşda Şe'bî operasyoneke ewlehiyê ya fireh dest pê kiriye da ku şopandina bermahiyên terorîzmê ji çolên Enbarê li rojavayê Iraqê heta sînorên parêzgeha Kerbelayê ya pîroz bike.
Ev çavkanî zêde kir ku hêzên Heşda Şe'bî bi hevrêziya fermandariya operasyonên her du parêzgehan operasyoneke ewlehiyê ya berfireh li herêmên çolê yên navbera Enbar û Kerbelayê ya pîroz dest pê kiriye, da ku bermahiyên terorîstan û cihên ku çekên xwe lê veşartine bişopîne.
Li gorî vê çavkaniyê, armanca vê operasyonê paqijkirina herêmên armanckirî û zêdekirina tedbîrên ewlehiyê li van herêman e. Hin ji van herêman ji ber şert û mercên wan ên cografîkî yên tevlihev û xeternak girîng têne hesibandin.
Ev çavkanî, ku bi malpera Iraqî El-Melûme re axivî bû, diyar kir ku hêzên Heşda Şe'bî gelek tunelên veşartî û xendekên parastinê yên ku koma terorîst a DAIŞê dema ku li piraniya herêmên çolê yên girêdayî her du parêzgehan serdest bû ava kiribû, hilweşandine.
Li gorî vê çavkaniyê, ev operasyon bi armanca paqijkirina hemû herêmên çolê û sazkirina xalanên ewlehiyê yên daîmî û gerok tê meşandin da ku ji her cure têkçûnên ewlehiyê were pêşîgirtin.
Herwiha, çavkaniya ewlehiyê ragihand ku di encama operasyoneke pêşwext a Heşda Şe'bî de li herêmên rojavayî yên Ramadîyê, li parêzgeha Enbarê, depoyeke amûr û madeyên teqemenî yên girêdayî bermahiyên şaneyên koma terorîst a DAIŞê hat dîtin.
.............
Dawiya peyamê
Tags
El-Haşd El-Şaabî
Kerbela Mualla
Your Comment