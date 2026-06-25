Ayetullah Remazanî: Merasîma teşyîa cenazeyê rêberê şehîd, bû dîmeneke nû ya vejandina peymana gel bi çanda Aşûrayê re

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlu’l-Beyt (S.X) – ABNA – Ayetullah Reza Remazanî, êvara Çarşemê 3’ê Tîrmehê 1405’an, di merasîma şînê ya şeva Aşûrayê de ku li Mizgefta Silêmandarab a Reştê hatibû lidarxistin, bi girîng nîşandanê li girêdana kûr a Aşûra û Xumê (Ghedîr) got: “Îslama Aşûrayî heman Îslama Xumî ye û Xum, temamkerê mîsyona Pêxemberê Ekrem (S) û danasînerê rêça imamet û rêberiyê di civaka Îslamî de ye.”
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (S.X) bi amaje kirinê li ayeta «El-yewm ekmeltu lekum dînekum we etmemtu aleykum ni‘metî» got ku: “Komela hukmên Îslamî bê imamê civakê bi awayekî temam nayên cihkirin; bêhêviya kafiran di roja Xumê de jî ev bû ku rêça hîdayet û imamet dê berdewam bike.”
Wî zêde kir ku peyama Xumê ev e ku baştirîn kes divê li ser desthilatdariyê bin; ji ber vê yekê Xwedê Emîrulmu’minîn (s.x), ku canê Pêxember (s.x.a), rastiya Qur’anê û nîşana dadperwerî, zuhde, zanîn û mêrxasiyê bû, wekî imam destnîşan kir.
Ayetullah Remazanî diyar kir ku her çend ev yek di dîrokê de bi tevahî pêk nehatibe jî, taybetmendiya Îslama Xumî ew e ku civaka Îslamî divê li ser bingeha şayestebûnê, dadperweriyê, zuhde û rêberiya Îlahî were rêvebirin.
Aşûra; Tecelliya Îslama Xedîr Xumî di Meydana Berxwedanê de
Ev mamosteyê hawze û zanîngehê bi diyarkirina ku Aşûra ji bo zindî mayîna Îslama Xumî pêk hat, got: “Îmam Huseyn (E) û hevalên wî yên dilsoz canên xwe pêşkêş kirin da ku rastiya Îslamê, imamet û welayetê di dîrokê de zindî bimîne.”
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclîsa Xebreganê ya Rêberiyê de dewam kir ku: “Îslama Xumî li hemberî Îslama eşrafî, çavreşker, riyakar û nifaqparêz radiweste; Îslamek ku ne desthilatdar e û ne jî desthilatê qebûl dike, ne zordariyê dike û ne jî zordariyê diparêze.”
Wî bi te’kîd kir ku Îslama Xumî wateya alîkariya bindestan û li dijî mustekbiran rawestanê ye û zêde kir: “Aşûra rûmeta pratîkî ya vê rastiyê bû; rêgezek ku ne zulm hate qebûlkirin û ne jî li hember zulmê bêdengî hate kirin.”
Ayetullah Remazanî bi amaje kirinê li rola gel di çarenûsa civaka Îslamî de got: “Hînkirineke din a Xumê beşdariya gel di meydana berpirsiyariyê de ye. Aşûra jî nîşan da ku gelê bawermend û hişyar çawa dikarin di rêya parastina maf û rastiyê de rolek girîng bilîzin.”
Şoreşa Îslamî; Rawestana Li Hember Pergala Desthilatdariyê
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) bi amaje kirinê li rewşa cîhana Îslamê got: “Mixabin gelek welatên Îslamî ji ber desthilat û bandora pergalên kolonyalîstî nekarîne serxwebûna xwe ya rastîn biparêzin. Heke welatên Îslamî yekgirtî bûna, îro cîhana Îslamê dikaribû bibe yek ji hêzên mezin ên aborî, zanistî û siyasî yên cîhanê.”
Wî bi diyarkirina ku Îrana Îslamî bi bereketa rêberiya Îlahî û beşdariya gel bûye yek ji welatên herî bihêz ên cîhana Îslamê, zêde kir: “Îmam Xumeynî (RH) fêrî neteweya Îranê kir ku bi bawerî, îrade û piştgirîya hêza Xwedê mirov dikare li hember pergala desthilatdariyê raweste.”
Ayetullah Remazanî te’kîd kir ku: “Îrana Îslamî nîşan da ku li hember gef û heqaretan teslîm nabe û ev rawestan hêza derewîn a hêzên mustekbir di cîhanê de ket nav pirsê.”
Ev mamosteyê hawze û zanîngehê bi amaje kirinê li xwîna şehîdên berxwedanê got: “Wekî ku xwîna Seyîdûş-Şuheda (E) bû sedema zindîbûna Îslamê, xwîna serokê şehîdên berxwedanê jî bû sedema hişyarkirina gelan li çar aliyên cîhanê. Ev yek ne tenê misilmanan, lê gelek kesên ne-misilman jî ber bi rêya piştgirîkirina bindestan ve kişand.”
Teşyîa Cenazeyê Rêberê Şehîd Dikare Bibe Mezintrîn Teşyîa Dîroka Mirovahiyê
Ayetullah Remazanî di beşeke din a axaftinên xwe de, bi amaje kirinê li merasimên bîranîn û teşyîa cenazeyê rêberê şehîd got: “Hêj merasîma teşyîa cenazeya wî nehatiye kirin, lê çavên gelek kesan li Îran û cîhanê li ser vê merasimê ne û gelan bi heyecan in ku beşdarî vê xatirxwestina dîrokî bibin.”
Endamê Meclîsa Xebreganê ya Rêberiyê zêde kir: “Tê pêşbînîkirin ku di rojên pêş de li Tehran, Qum, Meşhed, Necef û Kerbelayê dîmenên mezin ên beşdariya gel pêk bên û ev teşyî ji nû ve bibe sembola bey‘eta neteweyê bi armancên Îslamê, Şoreşê û çanda Aşûrayê re.”
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (S.X) jî got: “Ev merasîm dikare bibe mezintrîn teşyîa dîroka mirovahiyê û bibê sedema guhertineke mezin a cîhanî.”
Wî bi amaje kirinê li meclîsên bîranînê ku li hin welatên Îslamî hatine lidarxistin, got: “Beşdariya deh hezar kesan di merasimên bîranînê de li Hindistanê û amadebûna berfireh a gel li Lahoreya Pakistanê nîşan dide ku ev tevger tenê merasîmek navxweyî nîne, lê nîşana hişyariya ummeta Îslamî û girêdana gelan bi eniya berxwedanê re ye.”
Ayetullah Remazanî di dawiya axaftina xwe de, bi bîranîna musîbeta Hazretê Seyîdûş-Şuheda (S.X) û tenêmayîna cenazeya pak a Îmam Huseyn (S) li Kerbelayê got: “Dema ku îro cenazeyên şehîdên şerê dawî bi rêzgirtin û beşdariya milyonan kesan tên teşyîkirin, cenazeya pak a Seyîdûş-Şuheda (S.X) sê rojan li Kerbelayê bê şûştin û bê kefen li erdê ma. Ji ber vê yekê Muharrema vê salê ji bo neteweya Îranê wateyeke kûrtir wergirtiye û rawestana li hember dijminan dê bibe sedema serkeftina dawî ya eniya Îslamê.”
Dawiya peyamê
Etîket:
- Ayetullah Remazanî
- Şeva Aşûrayê
- Mizgefta Silêmandarab a Reştê
- Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (S)
Your Comment