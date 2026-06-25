  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Zanîn û Nasîn

Şeva Eşûrayê ji bo derxistina nepaqijan bû, roja Eşûrayê jî bangewaziya mayînan (an: gazîkirina wan kesên ku li pişt mane) bû

25 June 2026 - 10:43
News ID: 1831294
Source: kmr.abna24.com
Şeva Eşûrayê ji bo derxistina nepaqijan bû, roja Eşûrayê jî bangewaziya mayînan (an: gazîkirina wan kesên ku li pişt mane) bû

Îmam Huseyn (silametê Xwedê li ser be) di şeva Eşûrayê de çiraga xîmeyê vemirand û rê li ber kesan vekir da ku tu kes ji ber fedî û şermê li kêleka wî nemîne; lê belê di roja Eşûrayê de ew qîrîna «Ma kes heye ku bibe alîkar?» bilind kir, belkî hêj dilê pakî di nav artêşa dijmin de şiyar bibe. Yek ji bo paqijkirina eniya rastiyê bû, û yê din jî ji bo qedandinê delîlê li dijî eniya derewê bû; du bangên cuda yên ku her du jî ji rastiyekê çavkanî digirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îmam Huseyn (silava Xwedê li ser be) di şeva Eşûrayê de bi şêwazekî axivî û di roja Eşûrayê de jî bi şêwazekî din!

Di şeva Eşûrayê de gotin li ser wê bû: «Naxwazim, hewceyî we nînim, herin, beyeta min ji we rakir.»

Lê di roja Eşûrayê de dibêje: «Werin alîkariya min bikin! Ma alîkar û piştgirek heye? Ma kes heye ku bibe alîkar û bê alîkariya min bike? (هل مِن ناصرٍ ینصرنی؟)»

Di şevê de diaxive daku heke kesekî pîs di nav pak û paqijan de hebe, (derkeve).
Û di rojê de diaxive daku heke kesekî pak di nav pîsan de maye, (derkeve).

Şev, dişêle daku tenê «kesên qenc» bimînin;
û roj, dişêle daku tenê «kesên herî xerab» li hemberî wî rawestiyan.

Çavkanî:
Ji Ayetullah Ha'irî Şîrazî hatiye vegirtin.

Your Comment

You are replying to: .
captcha