Berpirsê Jinan a Partiya Mû'telefeya Îslamî: Aşûra mezintirîn ceribandina rastiyê ye di ezmûna welayet û şiyarîyê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlu’l-Beyt (S.X) ـ ABNA ـ,Eftixarüssadat Seccadî, endamê Encumena Navendî û berpirsê Jinan a Partiya Mû’telife ya Îslamî, di axaftina xwe ya bi rêxistinî de bi ajansê Abna re derbarê aliyên ma’nawî û perwerdeyî yên nehza Aşûrayê de wiha got: “Aşûra tenê bûyereke dîrokî ya xemgîn di rûpelên dîrokê de nîne; ew mezintrîn ‘pîvana rastiyê’ ye di warê mirovahiyê de. Ew demê ye ku sînorê di navbera îmana rastîn û dawayên vala, û di navbera dilsoziya hişyarane û mîzahî-maslahaqgirtinê ya demkurt de bi zelalî û bêhempa dibe eşkere.”
Wê zêde kir ku di rojên Tasu‘a û Aşûrayê de em li ber rastiyekê ne ku di nav hovanehiya demê de mirov dabeş dike: “yên ku di ezmûna welayetê de canê xwe feda kirin ji bo rastiyê, û yên ku di kêlîkên biryarê de bi sedemên cuda ji meydanê derketin.”
Sijjadî got ku di Kerbelayê de tenê şerê şûr û şemşêr nebû, lê şerê hişyarî li hember fitneyê û şerê rastiyê li dijî dunyaperestiyê bû. Wê amaje kir ku di vê meydanê de welayet-pêgirî ne tenê slogan bû, lê rastiyeke zindî bû ku di rawestana heta kêlîka dawî de xwe nîşan da.
Wê got yên dilsoz ên Îmam Huseyn (E) rêya rast bi zanîn û baweriyê nas kiribûn û ji ber vê yekê tirs, gef û mirin nikarî bandorê li îradeya wan bike. Ew dilsoziyê ne li ser qezenc û zirarê, lê li ser evînê ji rastiyê ava kirin û bi peyrevtiya imamê têgihîştin.
Wê di beramber de amaje kir ku Kerbelayê dersa kesên ku rastiyê terikandin jî di xwe de hildide; kesên ku di kêlîkên girîng de ji ber tirs an jî girêdana bi berjewendiyan ji berpirsiyariyê dûr ketin.
Sijjadî di dawiya axaftinê de got ku di mantiqa Aşûrayê de serkeftin ne tenê di serketina dîtbar de ye, lê di rawestana li ser rastiyê û berxwedana li dijî batilê de ye; û ev e peyama mayînde ya nehza Huseynî ji bo hemû nifş û hemû serdeman.
Dawiya peyamê
Etîket: Partiya Mû’telife, Aşûra
Your Comment