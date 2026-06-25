"Ala xwînxwaziyê ya serokê şehîd ê şoreşê li ber derî/ruberûyê eywana welatparêz bilind kirin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ala xwînxwaziyê ya serokê şehîd ê şoreşê îro, ku li hev dikeve serê sibeya Eşûrayê, saet di 9:40 de li ber derî / li pêşberî eywana 'Welatparêz' (Keşwerdûst) hate bilindkirin."
Alaya xwînxwaziyê ya rêberê şehîd ê şoreşê li ber revaqa welatparêz hate bilindkirin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ala xwînxwaziyê ya serokê şehîd ê şoreşê îro, ku li hev dikeve serê sibeya Eşûrayê, saet di 9:40 de li ber derî / li pêşberî eywana 'Welatparêz' (Keşwerdûst) hate bilindkirin."
Your Comment