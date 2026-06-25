  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

"Ala xwînxwaziyê ya serokê şehîd ê şoreşê li ber derî/ruberûyê eywana welatparêz bilind kirin"

25 June 2026 - 14:33
News ID: 1831351
Source: https://www.tasnimnews.ir/fa/news/
"Ala xwînxwaziyê ya serokê şehîd ê şoreşê li ber derî/ruberûyê eywana welatparêz bilind kirin"

Alaya xwînxwaziyê ya rêberê şehîd ê şoreşê li ber revaqa welatparêz hate bilindkirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ala xwînxwaziyê ya serokê şehîd ê şoreşê îro, ku li hev dikeve serê sibeya Eşûrayê, saet di 9:40 de li ber derî / li pêşberî eywana 'Welatparêz' (Keşwerdûst) hate bilindkirin."

"Ala xwînxwaziyê ya serokê şehîd ê şoreşê li ber derî/ruberûyê eywana welatparêz bilind kirin"

Your Comment

You are replying to: .
captcha