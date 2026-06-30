Bi beşdariya hişmendên ji Bahreyn û Yemenê; “Mîrasa Stratejîk û Şaristaniya Rêberê Şehîd ê Ummetê” û merasîma oxirkirina wî bûyerekî mezina

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li ber merasîma dîrokî ya oxirkirina Cenazê pakê Mucahidê mezin û Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, civîneke taybet bi navê “Mîrasa Stratejîk û Şaristiya Rêberê Şehîd ê Ummetê” li ser navçeya Ajansa Nûçeyan a Ahl-ul-beyt (s.x)ABNA hat lidarxistin. Di vê rûniştinê de Dr. Issam el-Îmad (hişmend û lêkolînerekê ji Yemenê) û Dr. Raşîd al- Raşîd (çalakê siyasî yê ji Bahreynê) beşdar bûn û axaftinên xwe pêşkêş kirin.
Şoreşeke Çandî û Siyasî piştî şehîdbûna rêberê şoreşê
Dr. Issam al-Îmad di axaftina xwe de destnîşan kir ku şehadeta Rêberê Şehîd dikare bibe sedema “şoreteke çandî û siyasî” di cîhana mirovahiyê de. Wî pêşbînî kir ku merasîma oxirkirinê dê bibe bûyereke mezin a ku bandora wê ji cîhana Îslamê jî firehtir be û balê bikişîne ser hişmendiya cîhanî.
"Nimêja cenazeyê ya neamade (giyabî) li tevahiya cîhanê."
Ji bo ku bandora vê bûyerê di asta navdewletî de bêtir were dîtin, Dr. al-Emad pêşniyar kir ku imameyên civakê li welatên cuda—bi taybetî di nav Ehli-Snet û Zedîyan de ku nimaza miran a bi gavên nebaş (Namâze Mit Ghayâbi) dibînin awayekî çêtir—di heman demê de bi merasîma oxirkirinê re nimaza miran pêk bînin. Ev yek dikare bibe sedema afirandina “çanda şehadetê” di asta cîhanî de.
Ji Yemenê heta Darwaza Bab ul-Mendebê: Nêrîna Stratejîk
Dr. al-Îmad bal kişand ser rola stratejîk a Rêberê Şehîd di thứcandina Yemenê de û wî wekî yek ji kesên herî bandor di avakirina tevgera Ansarullah de nas kir. Wî destnîşan kir ku Rêberê Şehîd ji salên berê ve nêrîneke pêşvegoştî hebû û girîngiya stratejîk a Darwaza Bab el-Mendeb zani. Her wiha, wî behsa çandî û felsefî ya Rêberê Şehîd kir ku di warên siyasî, leşkerî, dîrok, felsefe, عرفan (erfan) û edebiyata Farisî, Erebi û Tirkî de xwedî zanîneke kûr bû.
Dr. al-Emad di navbera rêwîtiya Rêberê Şehîd û Seyyid Qutub de cudahî eşkere kir; got ku Rêberê Şehîd ne tenê li ser aliyê siyasî yê Qur’anê, lê di navbera “siyasî û manevî” de peywendiyeke kûr ava kiribû.
Nasnameya girêdayî bi Îranê; nêrîna Al Xelîfe li hember Wilayeta Feqîh
Her wiha di vê civînê de Dr. Raşîd El-Raşîd, yek ji rêberên Tevgera Îslamî ya Amal a Behreynê, windakirina rêberê şehîd ê şoreşa Îslamî weke zirareke mezin û nedemalbar ji bo hemû cîhana Îslamê binav kir.
Wî amaje bi cihê rayedarî û rêbertiya wî kir û got ku ew çavkaniya îlhamê ji bo ciwanan û tevgerên berxwedanê li herêmê, wekî Lubnan, Iraq, Yemen û Behreynê bûye. Li gorî wî, di demên krîtîk de peyv û helwesta wî her tim rênîşanderê hêzên bawermend bûye.
Ev çalakvanê siyasî yê Behreynî di berdewamiyê de amaje bi têkiliya dîrokî û nasnameyî ya kûr di navbera Behreyn û Îranê de kir û got ku zêdetir ji nîvê gelê Behreynê ji eslê xwe Îranî ne û Behreyn bi Erebistana Siûdî re têkiliyek nasnameyî tune ye.
Wî bi rexneya tund li rejîma Al Xelîfe kir û got ku zordestiyên li dijî alimên olî, medah û xwînerên mersiyeyan ji tirs û xofa desthilatdarên rejîmê ya ji bandora rayedariya fikhî û siyasî ya rêberê şehîd di nav gel de derdikeve.
Dr. El-Raşîd her wiha got ku rejîma Al Xelîfe «Wilayeta Feqîh» weke sûcek siyasî dibîne û bi girtina gelek alimên olî hewl dide ku girêdana olî ya gelê Behreynê bi mercî'iya Îranê re têk bibe.
Li gorî El-Raşîd, rejîmê heta şeaira Huseynî û mowkebên Aşûrayê jî bi tawanbariya belavkirina ramana Wilayeta Feqîh sînordar kiriye. Lê wî got ku ev zext nekarîne girêdana dilî û bawerî ya gelê Behreynê bi mercî'iyet û mîrata medenî ya Îranê qut bikin û ev mîrata fikrî hîn jî rênîşanderê rêya wan e.
.........
Dawiya peyamê
Etîket
- Dr. Raşid El-Raşid
- Dr. Îsam El-Emad
- Merasîma veşartina rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî
- Mîrata stratejîk û medenî ya rêberê şehîd ê ummetê
- Rejîma Al Xelîfe
- Ensarullah
- Şîeyên Behreynê
Your Comment