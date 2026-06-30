  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Rêxistina Hevkariya Îslamî êrîşên Îsraêl li Sûriyê bi tundî şermezar kir / Piştgiriya serwerî û yekitiya axa Sûriyê hate teqazkirin

30 June 2026 - 22:52
News ID: 1833784
Source: kmr.abna24.com
Rêxistina Hevkariya Îslamî êrîşên Îsraêl li Sûriyê bi tundî şermezar kir / Piştgiriya serwerî û yekitiya axa Sûriyê hate teqazkirin

Rêxistina Hevkariya Îslamî (OIC) bi derxistina daxuyaniyekê, êrîş û destdirêjiyên dubare yên rejîma siyonîst li axa Sûriyê bi tundtirîn ziman şermezar kir û wê wekî binpêkirineke eşkere ya serweriya Sûriyê, qanûnên navneteweyî û mafên mirovî yên mirovî nasand û piştgiriya xwe û hevgiriya xwe bi Sûriyê re teqaz kir.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Rêxistina Hevkariya Îslamî, êrîşên rejîma siyonîst li axa Sûriyê şermezar kir û daxwaza rawestandina wan kir.

Giştîxaneya Rêxistina Hevkariya Îslamî (OIC) roja Sêşemê bi tundtirîn ziman, êrîş û destdirêjiyên dubare yên rejîma dagirker li axa Sûriyê şermezar kir û teqaz kir ku ev kiryar binpêkirineke eşkere ya serweriya Sûriyê û binpêkirineke aşkere ya qanûnên navneteweyî û mafên mirovî yên mirovî ne.

Rêxistina behskirî di daxuyaniya xwe de, êrîşên domdar ên dagirkeran li Sûriyê û hewildanên wan ji bo qelskirina ewlehî û aramiya wê û astengkirina hewildanên ji bo sazkirina ewlehî û aramiyê li tevahiya herêmê şermezar kir û careke din piştgiriya xwe û hevgiriya xwe bi Sûriyê, serwerî, yekîtî û yekparebûna axa wê re teqaz kir.

Hêzên dagirker ên Îsraîlî roja Yekşemê ketin gundê Abidîn li derveyî rojavayê Dera (başûrê Sûriyê) û gund û derdora wê bi çek û guleyên topan ve kirin hedef, ku ev yek bû sedema revîna hin niştecihan ber bi gundên cîran ve.

...............

Dawiya peyamê /

Etîket:
Sûriye
Rejîma siyonîst
Gundê Abidîn
Rêxistina Hevkariya Îslamî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha