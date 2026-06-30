Rêxistina Hevkariya Îslamî êrîşên Îsraêl li Sûriyê bi tundî şermezar kir / Piştgiriya serwerî û yekitiya axa Sûriyê hate teqazkirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Rêxistina Hevkariya Îslamî, êrîşên rejîma siyonîst li axa Sûriyê şermezar kir û daxwaza rawestandina wan kir.
Giştîxaneya Rêxistina Hevkariya Îslamî (OIC) roja Sêşemê bi tundtirîn ziman, êrîş û destdirêjiyên dubare yên rejîma dagirker li axa Sûriyê şermezar kir û teqaz kir ku ev kiryar binpêkirineke eşkere ya serweriya Sûriyê û binpêkirineke aşkere ya qanûnên navneteweyî û mafên mirovî yên mirovî ne.
Rêxistina behskirî di daxuyaniya xwe de, êrîşên domdar ên dagirkeran li Sûriyê û hewildanên wan ji bo qelskirina ewlehî û aramiya wê û astengkirina hewildanên ji bo sazkirina ewlehî û aramiyê li tevahiya herêmê şermezar kir û careke din piştgiriya xwe û hevgiriya xwe bi Sûriyê, serwerî, yekîtî û yekparebûna axa wê re teqaz kir.
Hêzên dagirker ên Îsraîlî roja Yekşemê ketin gundê Abidîn li derveyî rojavayê Dera (başûrê Sûriyê) û gund û derdora wê bi çek û guleyên topan ve kirin hedef, ku ev yek bû sedema revîna hin niştecihan ber bi gundên cîran ve.
...............
Dawiya peyamê /
Etîket:
Sûriye
Rejîma siyonîst
Gundê Abidîn
Rêxistina Hevkariya Îslamî
Your Comment